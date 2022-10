Cláudio Castro, do PL, é reeleito governador do Rio de Janeiro

Cláudio Castro, do PL, venceu neste domingo, 2, a disputa para governador do Rio de Janeiro para os próximos quatros anos. Ele foi reeleito no primeiro turno.

A vitória matemática foi confirmada às 20h40 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 95,85% das urnas apuradas, o atual governador recebeu 4.610.982 votos, o que representa 58,26% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado ao governo do Estado foi Marcelo Freixo, do PSB, com 2.188.598 votos. O terceiro colocado, Rodrigo Neves (PDT), somou 637.053 votos.

Castro tem 43 anos e já teve um mandato como vereador pela cidade do Rio de Janeiro. À frente na corrida pelo Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, o governador enfatizou que o Rio e o Brasil precisam aceitar os resultados das urnas.

Veja os votos para cada candidato a governador:

Cláudio Castro (PL): 4.610.982 votos (58,26%)

(PL): 4.610.982 votos (58,26%) Marcelo Freixo (PSB): 2.188.598 votos (27,65%)

(PSB): 2.188.598 votos (27,65%) Rodrigo Neves (PDT): 637.053 votos (8,05%)

(PDT): 637.053 votos (8,05%) Juliete (UP): 25.738 votos (0,33%)

(UP): 25.738 votos (0,33%) Cyro Garcia (PSTU): 12.009 votos (0,15%)

(PSTU): 12.009 votos (0,15%) Brancos : 554.977 votos (5,96%)

: 554.977 votos (5,96%) Nulos: 845.685 votos (9,08%)