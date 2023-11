Ronaldinho, Zezé de Camargo e outros: veja quem deixou de ser embaixador do Turismo no governo Lula

BRASÍLIA - Quinze personalidades nomeadas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o título de embaixadores do Turismo foram desligados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) nesta sexta-feira, 17. Entre os nomes estão o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, os cantores Amado Batista e Zezé de Camargo, o pintor Romero Britto e o apresentador de televisão Ratinho.

Ronaldinho Gaúcho foi um dos embaixadores do Turismo que tiveram o seu título revogado pelo governo Lula nesta sexta, 17 Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O programa Embaixadores do Turismo Brasileiro existe desde a década de 80. Quem é condecorado com o título participam de eventos e campanhas publicitárias que promovem a imagem do País no exterior. O título de embaixador é honorário, não tendo remuneração e vínculo empregatício com a agência.

Ao Estadão, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, disse que as revogações dos títulos foram “medidas naturais”. “Vamos convocar novos [embaixadores]. Nada pessoal”, disse. Segundo Freixo, os novos participantes do programa devem ser anunciados em breve.

Veja quem perdeu o título de embaixador do Turismo: