Ronaldo Caiado anuncia sorteio de filhotes de cachorro para quem segui-lo no Instagram; veja o vídeo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou que vai sortear sete filhotes de cachorro em suas redes sociais no próximo dia 29. Caiado, que é apontado como possível nome à direita nas eleições presidenciais de 2026, colocou como requisitos para a participação: segui-lo no Instagram, comentar em sua publicação com um “eu quero”, morar em Goiás e ser apaixonado por cachorros. Na noite desta terça-feira, 13, governador somava 825 mil seguidores em perfil na rede.

No vídeo que publica no Instagram junto com a postagem, e que mostra os cachorros, Caiado confirma que serão sorteados duas fêmeas e três machos da raça fox paulistinha e um casal de pastor belga malinois.

PUBLICIDADE “Veja bem, isso é coisa do coração hein?! Isso é presente que pode saber... sou apaixonado por isso aqui”, diz Caiado no vídeo. O governador de Goiás afirmou que tomou a decisão do sorteio pois a casa está cheia de filhotes e sempre recebe pedidos de doação.

“O sorteio será no dia 29 de fevereiro. E em seguida, faremos com que os filhotes cheguem às novas famílias. Ah, e eu quero acompanhar o crescimento deles, viu? Os vencedores podem me mandar foto e vídeo. Vai ser bom demais!”, afirmou na postagem.