Saiba o que aconteceu com os processos de Pablo Marçal durante o segundo turno da eleição em SP

Luiz Eduardo Peccinin, especialista em direito eleitoral, avalia duas possibilidades para enquadrar Marçal. “Uma, por responder por uso indevido dos meios de comunicação social, o que levaria à cassação de seu registro e a consequente inelegibilidade como uma pena pelo ilícito praticado. Conforme precedente no caso Francischini, hoje a veiculação de grave desinformação pelas redes sociais que afeta a lisura do processo eleitoral pode levar ao reconhecimento do abuso pelo candidato. Outra via é a criminal, na qual Marçal deve responder por crime de falsidade ideológica eleitoral, se provado que dolosamente criou um documento falso para se beneficiar eleitoralmente. Nesse caso, ele pode ficar inelegível pela via reflexa”, disse o doutorando em direito do estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O especialista em direito eleitoral Alexandre Rollo, mestre e doutor em direito das relações sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) relembra a decisão liminar do juiz Rodrigo Capez, que suspendeu as redes sociais de Marçal na véspera do primeiro turno, ao citar indícios de “pelo menos quatro crimes”.

“É claro que nós estamos no momento falando de indícios e não de certezas absolutas, isso vai ser só no final do processo e eventual denúncia e condenação do Marçal, mas o juiz já na primeira decisão ele disse que há indícios da prática de pelo menos quatro crimes que precisam, então, ser investigados nesse inquérito policial. O primeiro crime que o próprio juiz cita que pode ter sido praticado é o crime do artigo 323 do Código Eleitoral, que é o de divulgação na propaganda eleitoral de fatos inverídicos, cuja pena é de detenção de dois meses a um ano”, disse Rollo, que também é professor de pós-graduação em direito eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).