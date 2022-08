Saiba quem são os empresários bolsonaristas que fazem parte do grupo de WhatsApp que defendia golpe

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 18, para conseguir a quebra de sigilo de um grupo de empresários bolsonaristas no WhatsApp. Segundo reportagem do portal Metrópoles, eles teriam defendido, na troca de mensagens, um golpe de estado para manter o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Planalto.

Em comum, vários desses empresários têm o apoio de longa data a Bolsonaro e também a defesa de medicamentos sem eficácia comprovada para a covid-19, durante o período mais agudo da pandemia.

Saiba mais sobre os empresários citados abaixo:

Luciano Hang

O empresário Luciano Hang é fundador da rede varejista Havan. Bolsonarista e amigo de Jair Bolsonaro (PL), Hang costuma dar declarações favoráveis ao presidente e é frequentemente visto usando camisetas ou ternos com as cores da bandeira do Brasil, em sinal de apoio ao governo.

Durante a pandemia de covid-19, o empresário promoveu tratamentos sem comprovação científica, criticou a vacina coronavac e prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, depois que um dossiê apontou que a declaração de óbito da mãe do empresário, Regina Hang, foi “fraudada” e “omitiu o real motivo do falecimento”, que seria por covid-19. Regina faleceu em fevereiro de 2021.

Hang aparece na lista de mais ricos do mundo da Forbes. Hoje, sua fortuna é estimada em US$ 4,8 bilhões. O executivo vem tentando abrir o capital da companhia, sem sucesso.

Procurada, a assessoria de imprensa de Hang afirmou: “Vejo que meu nome vende jornal e gera cliques. Me envolvem em toda polêmica possível, mesmo eu não tendo nada a ver com a história. Em momento nenhum falei sobre os Poderes. Inclusive, quase nunca me manifesto nesse grupo. Sou pela democracia, liberdade, ordem e progresso.”

Afrânio Barreira

Afrânio Barreira é fundador da rede de restaurantes cearense Coco Bambu, especializada em frutos do mar, que tem 64 unidades em vários Estados. O negócio foi criado em Fortaleza, em 1989, e começou a se expandir para outras regiões do País nos últimos dez anos.

O empresário é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e, em meio ao fechamento de estabelecimentos comerciais na pandemia, defendeu o afrouxamento do isolamento social e o uso da cloroquina no tratamento da covid-19, medicamento que nunca teve eficácia comprovada contra a doença.

Procurado, Barreira afirmou: “Participo de vários grupos com colegas e amigos que tratam de diversos assuntos, e, as vezes, de política. Com frequência me manifesto com reações em ‘emoticon’ a alguma mensagem, sem necessariamente estar endossando seu teor ou ter lido todo o seu conteúdo.”

Ele continuou: “São centenas de grupos, milhares de mensagens e publicações para serem lidas e respondidas todos os dias. Dito isto, ratifico que meu apoio é pelo processo eleitoral que começou nesse mês de agosto. Por fim, informo que não tenho contato com integrantes do Governo Federal, ou mesmo com o presidente, para qualquer tipo de pauta política. Não sou político, sou um empresário e cidadão.”

Meyer Nigri

O empresário Meyer Nigri é fundador e controlador da empresa do setor imobiliário Tecnisa. Amigo pessoal de Bolsonaro, foi um dos primeiros empresários de expressão nacional a apoiar Bolsonaro, ainda na campanha de 2018. De lá para cá, Nigri ganhou trânsito livre em Brasília e articulou propostas.

Em 2020, Nigri foi contaminado pelo coronavírus em m jantar com amigos do presidente Jair Bolsonaro na Embaixada de Israel, em Brasília. Ele ficou 160 dias internado, 16 dias completamente sedado, com a ajuda de aparelhos para respirar. Quando saiu, pesava 38 quilos a menos. O empresário saiu do hospital de cadeira de rodas e fez sessões de fisioterapia para voltar a andar.

Procurado, Nigri disse à reportagem: “Você acha que eu to planejando golpe de Estado? Pelo amor de deus. Não tenho o que explicar.”

José Isaac Peres

Fundador e controlador da gigante dos shoppings Multiplan, José Isaac Peres está entre os bilionários brasileiros, com fortuna avaliada pela Forbes em US$ 1,2 bilhão. A Multiplan é uma das maiores empresas de shoppings do país, com 20 unidades, mais de 5.800 lojas e cerca de 190 milhões de visitas ao ano.

Em meio à pandemia, o empresário classificou as determinações de autoridades para fechar o comércio como radicalismo. Ele afirmou que as pessoas ficaram “paralisadas pelo ‘pânico’ causado pelos meios de comunicação, enquanto outras foram ‘impedidas’ de trabalhar por autoridades em meio à ‘politização’ na condução da crise”, segundo suas palavras.

Procurado, Peres disse “que sempre teve compromisso com a democracia, com a liberdade e com o desenvolvimento do País.”

Marco Aurélio Raymundo

Mais conhecido pelo apelido Morongo, o médico gaúcho Marco Aurélio Raymundo fundou a marca de surfwear Mormaii. Há mais de 40 anos no mercado, a marca é ligada aos esportes de ação e à cultura do surfe e conta com dezenas de lojas franqueadas, além de studios fitness e quiosques. No total, a Mormaii tem mais de cinco mil produtos com o nome da marca. Marco Aurélio Raymundo é presidente da empresa.

Procurado, através de sua assessoria, Morongo informou que aguardará o fim das publicações para se manifestar sobreo caso. ”O Morongo lamenta profundamente e repudia a postura de profissionais que distorcem os fatos e não levam a notícia ao público com veracidade. Por discordar completamente dessa condução de fatos, opta por aguardar a finalização da publicação da série de reportagens que foram anunciadas para tecer quaisquer considerações a respeito”, declarou em nota.

André Tissot

André Tissot é presidente do Grupo Sierra, reconhecido internacionalmente pela produção de móveis de luxo de madeira. Criado em 1990, em Gramado (RS), o grupo ficou 32 dias com as atividades paralisadas em meio à pandemia, mas disse ter sido beneficiada pelo aumento demanda, à medida que, por causa da própria pandemia, as pessoas ficaram mais em casa.

Procurado, Tissot não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

José Koury

José Koury é proprietário do shopping Barra World, no Rio de Janeiro. O empresário atua no mercado imobiliário da cidade. Em abril, participou de almoço de empresários cariocas com o presidente Jair Bolsonaro.

Procurado, Koury não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

Ivan Wrobel

O empresário Ivan Wrobel é dono da construtora de imóveis de alto padrão W3 Engenharia, com atuação principalmente na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o Metrópoles, no grupo de mensagen no Whatsapp, o empresário se apresentou como eleitor de Jair Bolsonaro desde seu segundo mandato como deputado.

Procurado, Wrobel não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

Vitor Odisio

Vitor Odisio se apresenta nas redes sociais como CEO da Thavi Construction, engenheiro, coach, mentor e empreendedor social.

Procurado, Odisio não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

Carlos Molina

Carlos Molina é fundador e sócio-diretor da empresa Polaris, que presta serviços de auditoria, pesquisa e consultoria de processos, com especialização na auditoria, acompanhamento e avaliação dos serviços executados por prestadores terceiros.

Procurado, Molina não se manifestou até o fechamento desta reportagem.