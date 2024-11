Santa Catarina e Paraná finalizam relatório sobre divisa territorial e encaminham documento ao IBGE

Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT), da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, localizaram os cinco marcos físicos usados para delimitar a divisão territorial entre os Estados, conforme apontado pelo morador. Em seguida, realizaram medições em campo, em áreas de difícil acesso, utilizando GPS de alta precisão. A alteração representa uma diferença de 0,002% do território do Paraná.

Os marcos foram instalados entre 1918 e 1919 por militares do Exército, seguindo plantas elaboradas pelo então Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em nota, o Exército explicou que os marcos estão conforme a legislação da época. Porém, a “exatidão dos levantamentos (medições a partir dos marcos) era decorrente dos métodos utilizados, dentro das capacidades e limitações de cada instrumento” daquele período.