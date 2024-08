Sarto é médico? Prefeito de Fortaleza responde às perguntas mais feitas sobre ele no Google

BRASÍLIA – Candidato à reeleição à prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT), rejeita os rótulos de esquerda e direita, se considera progressista, diz que a capital cearense é a sua esposa e conta que seu principal hobby é tocar violão. Ele participa do quadro Joga no Google - Especial Eleições, feito pelo Estadão em parceria com o Google. Nesta semana, o quadro foi ao Ceará para trazer as perguntas mais feitas pelos fortalezenses sobre os principais candidatos ao Executivo da cidade.

PUBLICIDADE Médico obstetra, Sarto contou ao Estadão que já fez mais de 10 mil partos na capital – isso porque ele parou a contagem. “Parei dos 10 mil”, brincou o prefeito. Ele também falou sobre o seu patrimônio – que ele estima que esteja em torno de R$ 3,5 milhões – e sobre seu posicionamento político. “Eu sou progressista. Eu me recuso muito a esse rótulo (de direita ou esquerda)”, disse. “Quero ver uma cidade igual, justa e isso aí está rotulado dentro do conceito de progressista.”

José Sarto, prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição Foto: Reprodução/Facebook

As eleições para a prefeitura de Fortaleza prometem ser uma das mais competitivas do País e ainda há um cenário indefinido. Além do prefeito Sarto, o Joga no Google - Especial Eleições entrevistou Capitão Wagner (União), vídeo que foi ao ar nesta sexta-feira, 23, e o deputado federal André Fernandes (PL-CE).

Veja as perguntas feitas ao prefeito Sarto:

Qual é o patrimônio de José Sarto?

Hoje, meu patrimônio deve estar em R$ 3 milhões e alguma coisa. R$ 3 milhões e 500 mil, por aí.

Quem é a esposa de José Sarto?

Hoje, eu estou solteiro. Minha esposa é Fortaleza.

Sarto é médico?

Sou médico, sou obstetra, e tive já o privilégio, parei a contagem, mas eu já fiz mais de 10 mil partos aqui em Fortaleza. Parei nos 10 mil.

Sarto é de direita ou de esquerda?

Bom, eu sou progressista. Eu me recuso muito a esse rótulo. É meio batido já. Mas eu sou progressista. Quero ver uma cidade igual, justa e isso aí está rotulado dentro do conceito de progressista.

Quem está substituindo o prefeito Sarto?

Quem está substituindo? Eu estou no exercício do cargo, né? Eu creio que é porque eu tirei seis dias de férias, eu viajei para Lisboa, e meu vice-prefeito e o presidente da Câmara já estavam já agendados para um fórum de segurança em Bogotá, e em Medellín, e quem assumiu a prefeitura foi o procurador do município durante seis dias.

Uma curiosidade...

Bom, eu gosto muito de estar com a minha família, meus netos, reunir a garotada para tomar banho de piscina, tocar o violão, ensinar para os meus netos, para o meu filho, porque eu gosto muito de violão, estou voltando a exercitar essa coisa de tocar violão, e eu gosto muito do tempo que eu tenho, de partilhar essas coisas com meu filho, minhas filhas e meus netos.