‘Se deixar Ricardo Salles no Jd. Ângela ele não sabe voltar para casa’, diz presidente do PL em SP

O PL paulistano reagiu à entrevista do deputado federal e ex-ministro Ricardo Salles (PL-SP) ao Estadão nesta quarta-feira, 29, na qual o deputado federal se lançou como pré-candidato a prefeito e fez duras críticas à gestão de Ricardo Nunes (MDB).

“Somos da base do governo Ricardo Nunes e não vamos virar as costas para o prefeito. Esse grupo do Salles é estrangeiro no PL e iniciante na política. Se deixar o Ricardo Salles no Jardim Ângela ele não sabe voltar para casa”, disparou o vereador Isac Felix, líder do PL na Câmara Municipal e presidente da sigla na capital.

Ainda segundo o dirigente, a ideia de lançar o deputado federal Eduardo Bolsonaro à Prefeitura, ventilada pelo ex-ministro Fabio Wajngarten em entrevista na rádio Jovem Pan, é uma “fumaça” que estão soltando. “Eduardo Bolsonaro não sabe nem onde fica Parelheiros”, disparou o líder do PL.

Deputado Ricardo Salles se coloca como pré-candidato do PL à Prefeitura da capital Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O PL comanda a Secretaria de Meio Ambiente da capital e duas subprefeituras: Butantã e Campo Limpo.

Ao Estadão, Salles disse que se o PL ficar com Nunes a eleição está perdida em SP. “Ele quer os votos da direita, mas declarou para o Estadão que não será o candidato da direita. Se ele não quer ser o candidato da direita, por que quer os votos dela? Eu sou o candidato da direita. Ricardo Nunes foge dessa posição. O partido dele está na base do Lula e tem ministérios”, disse o ex-ministro, que tenta reunir os bolsonaristas em torno do seu nome.