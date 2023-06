Zanin tem terceira menor votação entre os atuais ministros do Supremo; compare os placares

O Senado aprovou por 58 a 18 a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 21. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Zanin atuou na defesa do petista durante a Operação Lava Jato. O resultado representa um dos menores placares em termos percentuais entre os atuais ministros da Corte. A votação no plenário da Casa foi secreta.

Zanin obteve 76,3% dos votos. Comparado com os outros 10 ministros que fazem parte da Suprema Corte, o nome de Zanin teve uma aceitação maior apenas que André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021, e que Edson Fachin, designado ao cargo pela ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015.

Cristiano Zanin foi aprovado pelo plenário do Senado para uma vaga no Supremo Foto: WILTON JUNIOR

A maior aprovação entre os atuais ministros foi a de Carmen Lúcia, indicada por Lula em 2006, quando estava no seu primeiro mandato na Presidência da República. A magistrada teve 55 votos a favor e apenas um contrário, uma aceitação de 98,1% dos senadores. A vitória de Zanin no plenário da Casa ocorre no mesmo dia em que foi a posse da ministra no STF, 21 de junho.

Já a aprovação mais baixa foi a do ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro, em 2021. Designado pelo ex-chefe do Executivo como detentor de um perfil “terrivelmente evangélico”, Mendonça teve 47 votos favoráveis e 32 contra, ou seja, 59,5% dos votos no Senado.

Com 47 anos, Cristiano Zanin pode exercer a função de ministro da Suprema Corte até 2050, quando completará a idade de 75 anos, sendo obrigado a se aposentar compulsoriamente. Ele vai ocupar a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski, que antecipou a aposentadoria em abril deste ano.

Veja o placar das votações no plenário do Senado: