Opinião | Com raras exceções, Brasil desperdiça janela da IA e segue agenda política com temas estúpidos

Uma dessas exceções esteve presente no painel sobre IA e gestão pública, da Futurecom. Trata-se do Liga – Laboratório de Inovação em Governo Aberto, criado pela prefeitura de Mogi das Cruzes. Um dos primeiros passos realizado pelo prefeito Caio Cunha foi publicar um decreto orientando às secretarias e utilizarem uma mesma linguagem tecnológica para armazenar dados. No caso, foi a linguagem de programação Python, conhecida por sua simplicidade e aplicabilidade. Isso vai permitir que os dados produzidos pela prefeitura possam conversar entre si, facilitando a obtenção de diagnósticos e melhorando a eficiência dos serviços prestados ao cidadão. O coordenador do Liga, Marcelo Oliveira, descreveu, durante a Futurecom, algumas funcionalidades que estão sendo aplicadas em áreas como planejamento estratégico, meio ambiente, saúde, cultura e educação, sempre priorizando o contato mais personalizado com cada cidadão.

Informou ainda que um dos objetivos é criar, no futuro, uma gestão online de relacionamento com o cidadão, baseada nos sistemas CRM – que são usados pelas empresas para se relacionar com os consumidores. Assim, os moradores seriam os clientes da prefeitura e poderiam interagir, criticar, receber serviços e comunicações diretas, via aplicativos, WhatsApp etc.

O projeto Liga está ainda no início, mas é um dos poucos que estão sendo colocados em prática no Brasil. Em todo o Estado de São Paulo, pouco mais de 20 prefeituras, dos 625 municípios, possuem projetos realmente estruturantes na área digital, ou seja, que entendem a tecnologia como algo transversal.