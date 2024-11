Em relação ao mercado financeiro, o resultado das urnas trouxe euforia ao setor de criptomoedas. Trump, que inicialmente foi um crítico das criptos, agora vê nelas um recurso estratégico para o tesouro norte-americano. Durante a campanha, chegou a sugerir que os EUA poderiam se tornar uma “superpotência de bitcoin”, sob sua tutela.

Esse movimento gerou um grande aumento no valor da moeda, com o preço do Bitcoin chegando a um recorde histórico de US$ 75 mil, logo que foi percebido o recado das urnas. Uma grande quantidade de internautas se manifestou comemorando ganhos por conta da valorização imediata das criptos.

No caso do meio ambiente, perfis preocupados com as mudanças climáticas temem que a liderança de Trump seja desastrosa em relação a questões como o aquecimento global e os desastres ambientais.