Sobrinho de Telmário Mota se entrega e nega participação na morte da ex-mulher do ex-senador

O sobrinho do ex-senador Telmário Mota, Harrison Nei Correa Mota, conhecido como “Ney Mentira”, de 49 anos, se entregou à Polícia Civil nesta quarta-feira, 8. O sobrinho do parlamentar é investigado pela Polícia Civil de Roraima por supostamente ter sido o responsável por organizar a morte de Antônia Araújo de Sousa, em setembro deste ano. Ela é ex-mulher de Telmário e mãe de uma filha de 17 anos do ex-senador.

Correa Mota se entregou à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em Boa Vista, acompanhado de um advogado. Segundo a Polícia Civil, o sobrinho de Telmário negou participação no crime, em interrogatório ao titular da Delegacia Geral de Homicídios (DGH) da capital roraimense, João Evangelista.

“Eu estava no mato intocado. Não tinha advogado, e o meu pai foi quem disse que me ajudaria, porque eu não devo nada nesse crime. A motocicleta, eu comprei para a Cleidiane (ex-assessora de Telmário Mota) e entreguei para ela. Ela me deu R$ 4 mil reais e ganhei 500 de comissão. O dinheiro era dela. Eu estava com medo, um monte de acusação contra mim, de que planejei crime. Eu não devo nada disso, já fiz coisas erradas, mas já paguei na Justiça. Não passei arma para a Cleidiane e nem tive contato com o ex-senador”, disse à imprensa antes de ser encaminhado ao instituto médico legal para exame de integridade física.

Sobrinho de Telmário Mota nega envolvimento após se entregar em delegacia em Roraima. Foto: Reprodução. Foto: Rede Amazônica/Reprodução

O delegado João Evangelista afirmou que a primeira fase foi finalizada com a prisão de Correa Mota, mas a operação continua. “É uma investigação complexa, que demanda tempo para ser concluída. Existe uma circunstância do dia do fato, outras relacionadas aos dias anteriores ao fato. Precisamos pormenorizar, aprofundar, para saber exatamente quem está envolvido e o que cada um fez. Cada peça que vamos juntando agora, vamos criando informações que serão interessantes para a Justiça”, disse.

O sobrinho de Telmário Mota responde ainda na Justiça pelos crimes de estelionato, furto qualificado, crimes de trânsito, apropriação indébita, associação criminosa e roubo majorado.

Telmário será transferido de Goiás para Roraima

A Justiça autorizou nesta quinta-feira, 9, a transferência do ex-senador Telmário Mota de Goiás para Roraima. Os procedimentos administrativos para cumprir a decisão já tiveram início.

Ex-senador foi preso em Nerópolis, na região metropolitana e Goiânia. Foto: Polícia Civil de Goiás/Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, “estão sendo realizadas as tratativas administrativas para proceder o recambiamento do ex-senador”.

A investigação foi aberta para chegar aos envolvidos no assassinato de Antônia, morta com um tiro na cabeça por dois homens em uma moto no dia 29 de setembro no bairro Senador Hélio Campos, na zona oeste de Boa Vista (RR). Antônia foi abordada quando saía de casa para trabalhar. Um deles perguntou seu nome e, ao confirmar a identidade, atirou.