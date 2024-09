STF aguarda confirmação da Anatel se Starlink retirou o X do ar

No último domingo,1, a Starlink anunciou que não derrubaria o X até que Moraes desbloqueasse as contas da empresa. O ministro bloqueou as contas por entender que a Starlink participa do mesmo grupo econômico do X, logo poderia ser responsabilizada pelos débitos da empresa com a justiça. A rede não pagou multas que recebeu por descumprir ordens judiciais de derrubada de perfis. O valor ultrapassa R$ 18 milhões

Nesta terça-feira, a Starlink voltou atrás e disse que cumprirá com a derrubada, “Independentemente do tratamento ilegal dado à Starlink no congelamento de nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloquear o acesso ao X no Brasil”, escreveu a empresa em um post no X.