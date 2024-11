STF retoma julgamento de responsabilidade das redes e ministros criticam atuação de big techs

Durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes disse que o dia 8 de janeiro de 2023, data dos atos golpistas em Brasília, “demonstrou a total falência do sistema de autorregulação de todas as redes, de todas as big techs”. Ele ainda não votou, mas disse que “se a autorregulação se escondeu atrás do artigo 19, algo deve ser pensado”.

Para Moraes, “é possível, tecnologicamente, (remover conteúdos), o que não houve é empenho”.”Ouvi com atenção, com muito respeito todas as sustentações orais, mas é faticamente - não é teoria, não é doutrina - impossível defender, após o 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona”, disse Moraes, em resposta aos argumentos dos representantes das plataformas digitais. ”Se não foi pela falência, foi pela instrumentalização e conivência no dia 8 que se demonstra que a autorregulação não funcionou”, disse o ministro. “Não venham dizer que isso é contra a liberdade de expressão”, complementou.