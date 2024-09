Tabata compara Marçal a Pablo Escobar, diz que oponente faz caixa dois e insinua lavagem de dinheiro

A candidata a prefeita de São Paulo Tabata Amaral (PSB) comparou seu rival na disputa Pablo Marçal (PRTB) ao colombiano Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes da história, em um novo vídeo publicado nas suas redes sociais neste domingo, 1º. A candidata afirmou que Marçal pratica caixa dois em sua campanha, ou seja, utiliza recursos não contabilizados oficialmente, e que usa os cursos que vende na internet para lavar dinheiro.

Marçal foi procurado pelo Estadão por meio da assessoria de imprensa para se posicionar sobre o vídeo, mas respondeu até a publicação desta reportagem. Segundo Tabata, todo criminoso precisa descobrir formas de legalizar o dinheiro obtido no crime. "Na época do Pablo, o Escobar, os criminosos usavam comércio como fachada. Só que hoje tem o mercado digital, que é muito mais eficiente para isso porque é bem mais fácil inventar clientes. É aqui que a gente chega no outro Pablo", disse a candidata na gravação.

Tabata Amaral concede entrevista após o debate da TV Gazeta Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Tabata afirmou que campanhas eleitorais também podem ser usadas para lavagem de dinheiro. “A Polícia Federal descobriu que Pablo Marçal e o sócio dele fizeram doações milionárias à campanha do Pablo a deputado em 2022. Até aí tudo bem, se esse dinheiro não tivesse sido usado para contratar as próprias empresas do Pablo. Por que circular o dinheiro de lá para cá? Tirar de um bolso para colocar em outro?”, continuou a candidata. “Foi por isso que Pablo acordou com a PF na porta no ano passado. A acusação? Falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. A mesma suspeita que cai agora sobre ele.”

A deputada federal citou que não é permitido usar nenhuma quantia de dinheiro que não seja da conta bancária oficial da campanha, e que qualquer outro valor utilizado durante nessas atividades é chamado de caixa dois. E Tabata afirmou que é isso que ele estava fazendo na internet. “Foi por isso que a Justiça suspendeu as contas e deu a ele a chance de recomeçar, desta vez sem financiamento ilegal. Mas não é a essa altura do campeonato que ele vai aprender a ser honesto. Nós investigamos e descobrimos que o Pablo continua fazendo M”, disse no vídeo.

Tabata insinuou ainda que Marçal comete a prática de lavagem de dinheiro na campanha. “O sistema Pablo Marçal funciona à base de dinheiro, muito dinheiro, que a gente não sabe de onde vem, mas a gente suspeita”, afirmou. Em seguida, ela mencionou que as ligações entre o candidato do PRTB e o crime organizado “já são conhecidas” pelo público.

“Essa semana um representante legal do Pablo, um tal de Florindo, é réu por comprar, regularizar e ocultar aviões usados para traficar mais de cinco toneladas de cocaína. O Florindo tinha uma procuração do Pablo para cuidar de um avião do Pablo”, disse na gravação.

“Dizem que o sonho do outro Pablo, o Escobar, era ser presidente da Colômbia. Talvez porque, além do poder, ele ia conseguir lavar aquele dinheiro todo em vez de enterrar, como ele chegou a fazer. Imagina alguém cercado de gente do crime organizado no comando da Prefeitura? Isso não vai acontecer. São Paulo não vai virar San Pablo”, finalizou Tabata no vídeo publicado em suas redes sociais.