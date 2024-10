Tarcísio promove encontro de Nunes com prefeitos da região metropolitana de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), promoveu nesta quinta-feira, 10, um encontro entre o atual prefeito da capital e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e outros 35 prefeitos de cidades da região metropolitana do Estado.

A reunião, realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, teve como objetivo reforçar o apoio dos chefes do Poder Executivo a Nunes no segundo turno da disputa pelo Executivo da capital contra Guilherme Boulos (PSOL).

Tarcísio de Freitas é o grande fiador da campanha de Ricardo Nunes à reeleição em São Paulo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Os prefeitos de Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista estiveram no encontro. Das 38 cidades que formam a região metropolitana — excluindo a capital — apenas os prefeitos de Diadema, Mauá e São Bernardo do Campo, todas no Grande ABC, não compareceram.

Procuradas pelo Estadão, as prefeituras de Mauá e Diadema não informaram o motivo da ausência de seus representantes. As duas cidades são governadas por prefeitos petistas: Marcelo Oliveira em Mauá e José de Filippi Júnior em Diadema. Ambos disputam a reeleição no segundo turno.

Já Orlando Morando (PSDB) informou que a ausência na reunião se deu “por compromisso já assumido anteriormente de ordem particular, relativo a assuntos familiares”. O prefeito de São Bernardo disse ainda que conversou pelo telefone com Tarcísio e também esteve com Nunes na terça-feira, “declarando seu total apoio à reeleição à Prefeitura da capital, em ato validado pelo próprio governador”.

O primeiro turno das eleições, disputado no último domingo, 6, colocou o apadrinhado do governador e o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente a frente. Segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta, Nunes leva larga vantagem no segundo turno, com 55% das intenções de voto, ante 33% de Boulos.

