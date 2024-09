Termômetro da Agenda SP: eleitores buscam por Tarifa Zero e mudanças no transporte; veja propostas

A qualidade e eficiência do transporte público em São Paulo está frequentemente presente nas listas das preocupações daqueles que dependem do serviço como meio de locomoção, e por isso, também está presente entre os principais assuntos abordados pela Agenda SP, conjunto de temas cruciais para o desenvolvimento da cidade de São Paulo que norteiam toda a cobertura do Estadão.

PUBLICIDADE Na capital paulista, 52,8% da população se diz insatisfeita com o tempo de espera para chegada de ônibus, trens e metrôs, enquanto 64% não estão satisfeitos com o valor das tarifas, segundo a Pesquisa de Qualidade do Serviço Público, publicada em 2023 pelo instituto Agenda Pública. Segundo dados obtidos a partir da análise feita pelo Google Trends entre 1º de janeiro e 20 de agosto deste ano, a pedido do Estadão, os eleitores questionam se a passagem gratuita aos domingos será mantida Também foram registradas buscas sobre a possibilidade de extensão do programa para outros dias e horários, e para outros meios de locomoção como o metrô.

A isenção da tarifa levanta dúvidas sobre o seu custeio do projeto. O incentivo ao uso dos transportes coletivos é apontado como alternativa para reduzir os congestionamentos na capital, e consequentemente, reduzir a emissão de gases poluentes no ar. No entanto, a qualidade e funcionamento dos serviços tem afastado os paulistanos.

Com base nas buscas dos eleitores, o Estadão questionou as campanhas dos principais candidatos à Prefeitura sobre seus posicionamentos relativos aos temas que preocupam a população.

Ônibus e carros na ligação Leste Oeste, na altura da Mooca Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Veja as propostas de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) para o transporte em São Paulo:

Tarifa Zero aos domingos

Ricardo Nunes

Caso reeleito, Nunes diz que vai manter a medida adotada em 2023. A campanha do atual prefeito diz que o Domingão Tarifa Zero está entre as ações mais aprovadas pela população. “As 10 linhas de ônibus mais movimentadas neste dia saem da periferia em direção ao centro da cidade, comprovando que as famílias querem e podem aproveitar o seu dia para o lazer, visitar a cidade e amigos.”

Segundo a equipe, as demais candidaturas estão tentando replicar o programa adotado pela gestão ou criar alternativas que não são exequíveis, seja do ponto de vista financeiro como operacional.

Guilherme Boulos

A campanha do deputado federal diz que planeja ampliar a Tarifa Zero de modo gradual e sustentável, depois de passar a limpo os contratos da Prefeitura com as empresas de ônibus. “Uma vez revisada a forma de pagamento às empresas, pois o modelo atual favorece superlotação, vamos chegar a 50% da frota elétrica ou híbrida”, diz.

Datena

O apresentador limitou-se a dizer que também pretende manter a gratuidade da passagem de ônibus aos domingos.

Tabata Amaral

A Tarifa Zero será mantida pela deputada federal, de acordo com a sua campanha.

Marina Helena

O uso do transporte público também será incentivado com a implantação de novos corredores de ônibus que estavam no Plano de Metas de Bruno Covas, mas não foram feitos pelo atual prefeito, segundo a campanha de Datena.

A equipe ressalta que todos os contratos da Prefeitura, inclusive nos transportes, serão revistos. “Nos casos em que houver suspeitas de influência do crime organizado, a gestão Datena vai investigar a fundo e colaborar com as instituições de segurança, Ministério Público e Justiça”.

Caso seja comprovada participação do crime organizado nas empresas concessionárias, as licitações serão refeitas pela administração do apresentador. “Na gestão Datena não vai ter espaço para a corrupção e lavagem de dinheiro. E nenhum cidadão vai ser transportado em São Paulo por ônibus do PCC”, responde.

Tabata Amaral

Para a equipe da deputada, o aumento da velocidade e da qualidade dos ônibus municipais são vistos como formas de incentivo ao uso do transporte público coletivo. Caso eleita, a administração de Tabata pretende assumir o compromisso de ampliar a quilometragem de corredores de ônibus e faixas exclusivas na cidade, além de redesenhar linhas, com rotas mais diretas para que elas se tornem mais condizentes com as necessidades atuais do usuário, reduzindo o tempo de viagem e cobrindo áreas periféricas sem cobertura de alta capacidade.

A campanha de Tabata também diz querer implementar inteligência e tecnologia para a gestão, criando um sistema de gerenciamento de tráfego em tempo real, vinculado ao controle semafórico, para ajustar os sinais de acordo com a densidade do tráfego, criando as chamadas “ondas verdes”.

“Além disso, entendemos que facilitar o deslocamento multimodal contribui para tornar mais atrativo o uso do transporte público visto que integrar as linhas de ônibus municipais com trens, metrôs, transporte hidroviário e a ciclomobilidade possibilita uma maior praticidade no deslocamento”, diz a equipe da deputada.

Expansão da gratuidade do transporte

Ricardo Nunes

O plano de Nunes também inclui a criação do Mamãe Tarifa Zero, que beneficiará todas as mães inscritas no Cadúnico, que, segundo a campanha, utilizam as conduções para buscar e levar as crianças na creche municipal. “A ação é programada com responsabilidade e dentro do orçamento que a Prefeitura dispõe”, diz a campanha.

A equipe do atual prefeito diz que qualquer outra iniciativa de expansão da política de tarifa zero será feita com responsabilidade orçamentária mediante estudos técnicos da área de transporte e mobilidade e que tenham como objetivo beneficiar aqueles que precisam.

Guilherme Boulos

A campanha do psolista diz, que com os contratos revisados e a renovação da frota iniciada, o que pode baratear o custo de rodagem, será possível ampliar a tarifa zero para além dos domingos, começando pelos deslocamentos nas linhas que circulam dentro dos bairros.

Datena

A equipe do apresentador diz que a gratuidade nas passagens de ônibus poderá ser ampliada em outros dias da semana para pessoas cadastradas no CadÚnico, caso Datena seja eleito.

Tabata Amaral

Segundo a campanha de Tabata, a tarifa zero não será ampliada para outros dias da semana, pois a expansão da tarifa zero seria danosa aos cofres públicos. “É uma medida financeiramente inviável, que drenaria investimentos de outras pastas. Nosso compromisso é recuperar a confiança do paulistano no transporte público coletivo e melhorar a qualidade do serviço”, diz a equipe.

Marina Helena

A candidata no novo não pretende expandir a gratuidade do transporte. A proposta da economista é ter preços flexíveis em horários de movimento, como forma de tentar aliviar a lotação e aumentando a eficiência do sistema.

Ela julga que com um preço diferenciado de tarifa, o sistema se torna mais eficiente e barato, aliviando o peso dos subsídios. “Defendemos que os ônibus aos domingos não necessitem de cobradores, visto que não há cobrança de tarifas. Isso diminui ainda mais o custo da gratuidade aos domingos”, responde a campanha.

Pablo Marçal não comentou sobre suas propostas para o transporte

Procurado pelo Estadão o candidato Pablo Marçal (PRTB), não enviou suas propostas para administração do transporte coletivo em São Paulo. De acordo com o plano de governo do candidato, ele pretende instalar sistemas de teleféricos nas regiões mais populosas e conectar essas áreas a pontos estratégicos da cidade. Marçal defende que sua proposta possui vantagens sobre os metrôs, pois, segundo ele, o tempo de construção das estações é menor e o projeto é mais barato.

A São Paulo Transporte S/A (SPTrans) informa que a frota de ônibus do município é operada diariamente por 12.024 veículos, que transportam, em média, 7,2 milhões de passageiros nos dias úteis. Segundo a companhia, a oferta de serviços de transporte coletivo é ajustada com base na demanda dos passageiros.

Aos domingos, a frota é de 4.868 ônibus, e a demanda tem média de 2,9 milhões de passageiros. A SPTrans também diz que o fluxo de pessoas no transporte apresentou crescimento de 29% desde a implantação do Domingão Tarifa Zero.

A prestação de serviços de transporte coletivo é prevista pela Constituição Federal e é atribuída aos municípios pelo artigo 30, em caráter essencial.