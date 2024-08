TSE negocia extensão até 8 de setembro para repasse financeiro a candidatos negros e mulheres

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), manteve em 30 de agosto a data-limite para o repasse da verba destinada às campanhas de mulheres e negros que concorrem nesta eleição. A ministra se reuniu hoje com representantes de PT, Solidariedade, PSD, PSOL e do PSB, legendas que pediam prorrogação do prazo até 15 de setembro.

A verba tem de chegar aos partidos até dia 30, mas o TSE negocia para que até o dia 8 de setembro o dinheiro chegue à conta específica de cada candidato beneficiado. Segundo os partidos, fazer o repasse para o destinatário final até o fim de agosto seria difícil por questões operacionais. Do Fundo Eleitoral, 30% têm de ser destinados a candidaturas femininas; já os candidatos negros devem receber um montante proporcional ao número de candidaturas.

De acordo com dados do TSE, no pleito de 2024, 155 mil mulheres e mais de 240 mil pessoas negras concorrem a cargos eletivos. No total, 456.310 pessoas estão concorrendo nas eleições municipais de 2024.