Entrevista com Eduardo Leite governador do Rio Grande do Sul

O dia 13 de março foi movimentado para Eduardo Leite. Pela manhã, o governador do Rio Grande do Sul participou de um evento promovido pelo Todos pela Educação em São Paulo. Discutiu um pouco sobre o futuro de seu partido, o PSDB, e depois voou para Porto Alegre, onde participou de uma reunião de duas horas com a cúpula da segurança pública do Estado e especialistas em segurança para apresentar os resultados do programa RS Seguro. O dia terminou em festa. E, pouco antes de receber o diretor de um instituto de pesquisa, o ainda tucano tocou pandeiro com um rapper e seu grupo musical no palco montado no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. O motivo da comemoração: a redução da criminalidade do Estado podem colocar Leite de novo como pré-candidato à presidência da República.

Abaixo a entrevista dele concedida ao Estadão:

O senhor disse que se o PSDB demorasse muito para definir o futuro da legenda, ‘as pessoas poderiam ter saídas individuais’. Essa é uma referência sobre o que o senhor deve fazer, já que a governadora de Pernambuco se definiu pelo PSD?

Estou há mais tempo no PSDB do que fora dele, na minha vida. É um partido que deu uma grande colaboração ao Brasil, governando e, quando foi oposição, protagonizando a oposição, também de uma forma qualificada, oferecendo caminhos alternativos ao País. É inegável que o partido passa por um momento difícil por vários motivos: do nosso sistema eleitoral, das regras do jogo, seja a questão da cláusula de barreira, seja pelo financiamento eleitoral, bem como pelo desenho do sistema eleitoral brasileiro, o que estreitou muito o caminho para o PSDB novamente protagonizar uma alternativa ao País.