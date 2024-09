Vanderlan estudou até que série? Candidato a prefeito de Goiânia comenta dúvidas sobre ele no Google

BRASÍLIA – Até que série estudou Vanderlan Cardoso? Essa é uma das principais perguntas sobre o senador do PSD feitas pelos moradores de Goiânia no Google. A resposta do parlamentar é objetiva: “Até a oitava série”.

Vanderlan comentou sobre esses e outros fatos da sua trajetória política no Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão em parceria com o Google que apresenta as maiores dúvidas dos cidadãos de capitais brasileiras aos seus principais candidatos. Neste final de semana, o quadro foi a Porto Alegre e a Goiânia.

Senador Vanderlan Cardoso, candidato à Prefeitura de Goiânia Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O senador, que já foi prefeito de Senador Canedo (GO), encerra a edição especial Joga no Google. Participaram antes dele por Goiânia o ex-deputado Sandro Mabel (União Brasil), na sexta-feira, 27, e a deputada federal Adriana Accorsi (PT), no sábado, 28.

Leia a entrevista completa abaixo:

Estudou até que série?

Até a oitava série.

É dono do arroz Cristal?

Não, o dono do arroz Cristal é Walterdan.

Vanderlan Cardoso foi bom para os servidores públicos?

Creio que sim. Ninguém reclamou.

Declarou quanto em bens?

Não tenho isso de cabeça. Vinte e três, se não me engano. R$ 23 milhões.

Quais as empresas de Vanderlan Cardoso?

Sou dono da empresa Ciciopal, Cardoso Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, da Snacks. São algumas empresas... A Carper. São essas as principais empresas.

Uma curiosidade...

A curiosidade é que tudo que eu pego para fazer, eu procuro fazer bem feito. Foi assim na empresa privada e agora no setor público e como ex-prefeito de Senador Canedo. Gosto de trabalhar com planejamento a longo prazo.