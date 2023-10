De 12 a 17 anos: veja as penas dos extremistas condenados pelos ataques no 8 de janeiro

Cinco crimes são imputados àqueles que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Até o momento, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou seis pessoas: Aécio Lúcio Costa Pereira, Matheus Lima de Carvalho Lázaro e Thiago de Assis Mathar no julgamento que acabou em 15 de setembro; João Lucas Vale Giffoni, Moacir José dos Santos e Davis Baek no julgamento que acabou dia 2 de outubro. Os ministros da Corte têm seguido o relator Alexandre de Moraes.

O ministro André Mendonça pediu que os casos de duas mulheres, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues e Nilma Lacerda Alves, seja levado ao plenário presencial, interrompendo os julgamentos das duas.

As penas deles variam entre 12 e 17 anos. A diferença está no tamanho da pena que foi atribuída para cada um – ou seja, mesmo condenados pelos mesmos crimes, as penas não foram idênticas. Até o momento, a única exceção é Baek, que teve os crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio excluídos.

Apesar de as penas totais serem altas o bastante para obrigar o cumprimento em regime fechado, as condenações ficaram longe das penalidades máximas que o Código Penal prevê para cada crime. As penas mínimas dos cinco crimes, somadas, são de 10 anos e 6 meses. Já as máximas chegam a 29 anos.

Diante desse número, as penas arbitradas pelo Supremo Tribunal Federal estão mais próximas do mínimo do que do máximo que a Corte poderia impor aos acusados.

Continua após a publicidade

As defesas, até o momento, não tiveram êxito em conseguir a absolvição de nem um dos acusados. O advogado de Mathar, Hery Waldir Kattwinkel Junior, viralizou nas redes após ser repreendido pelo ministro Alexandre de Moraes, por confundir, durante a sustentação oral em defesa do cliente, a obra “O Príncipe”, de Maquiavel, com a história infantil “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry.

Sebastião Coelho, que advoga para Aécio Lúcio Costa Pereira, o primeiro condenado, fez um apelo emotivo à Corte e disse que os ministros do STF “são as pessoas mais odiadas do Brasil”. O cliente dele recebeu uma pena de 17 anos – a mais alta até o momento.