Veja por outro ângulo a agressão de Datena a Marçal e o que aconteceu após o debate ser interrompido

Ainda enquanto falava, Marçal disse que Datena havia se dirigido até ele no debate da TV Gazeta, mas que não teve coragem de brigar com o influenciador. Foi nessa hora que o jornalista partiu para cima do candidato do PRTB, pouco antes da transmissão do encontro ser interrompida. Sob gritos de “vagabundo” e outros xingamentos vindos do peessedebista, Serva pediu a ele para se sentar: “senta na cadeira e chega!”, declarou.

“Não é possível continuar o programa depois do que aconteceu, infelizmente”, diz o mediador. “Tá tirando a mim?”, questiona Datena em seguida, e Leão Serva responde: “Estou tirando você”. Na volta do intervalo improvisado, o mediador anunciou a expulsão do jornalista do debate e a saída de Marçal do estúdio por vontade própria do candidato, que precisou ir “às pressas” ao hospital, segundo sua assessoria.