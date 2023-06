Casal Lula e Janja já ganhou relógio dos Emirados e vaso do Partido Comunista chinês; veja lista

Prato decorativo, vaso do Partido Comunista, relógio de mesa, porta revista, panela e kimono são alguns dos itens que constam na lista de presentes que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu ao lado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, desde o primeiro dia do mandato.

Lista com 231 presentes recebidos por Janja e Lula tem dados até o dia 2 de maio deste ano Foto: WILTON JUNIOR

O Estadão obteve acesso a uma lista, divulgada no dia 12 de junho por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), com 231 presentes que o presidente recebeu do primeiro dia do mandato até 2 de maio de 2023. Alguns deles foram entregues ao lado da primeira-dama em viagens. Por isso, em outros pedidos via LAI de presentes entregues à Janja, aparecem os mesmos itens dados a Lula.

A maior parte dos presentes da lista está classificada como vinda de “populares” - simpatizantes que entregam presentes de valor simbólico. Os presentes internacionais totalizam 63 itens e a maioria veio da viagem que Lula fez à China. Os itens que mais aparecem na lista são camiseta (24), caneta (13), escultura (13) e pintura (12).

O procedimento de praxe para presentes recebidos por qualquer presidente da República começa com um cadastro. Os bens ficam sob responsabilidade da Diretoria de Documentação Histórica, que faz parte do gabinete da Presidência. O órgão analisa o que vai para o acervo pessoal do presidente e o que deve ser incorporado ao patrimônio da União - e só o que vai para esse segundo grupo tem seu valor avaliado. A listagem não possui o valor dos bens.

Na resposta dada via LAI para a lista do 12 de junho, admite-se a possibilidade de que haja outros itens na lista de presentes, que não foram catalogados. “Demais itens eventualmente recebidos ainda estão sendo processados, sendo estas as informações consolidadas pelo setor (Diretoria de Documentação Histórica) até o momento.”

No caso das joias, o Estadão revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mobilizou diversos servidores para impedir que o conjunto com colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em R$ 16,5 milhões chegasse a essa primeira etapa de cadastro. As joias foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, quando Bolsonaro desembarcou da Arábia Saudita.

No caso das joias, Bolsonaro as ganhou de presente e tentou incorporá-las ao seu patrimônio sem que elas passassem pelo cadastramento dos órgãos competentes

O caso ainda gera impacto na atual gestão: nesta sexta-feira, 23, Janja e Lula cancelaram um jantar marcado com o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, em Paris. Ele é quem deu o conjunto de joias a Bolsonaro. Como mostrou a Coluna do Estadão, o presidente voltou atrás por causa da má repercussão causada pelo encontro.

A reportagem entrou em contato com as assessorias do presidente e da primeira-dama. A de Lula afirmou que não comentará a lista de presentes e a de Janja não retornou os questionamentos da reportagem.

Veja a seguir a planilha completa dos presentes recebidos por Lula e Janja.