Quais são os candidatos a prefeito do PL nas eleições municipais? Veja a lista

BRASÍLIA – O Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, concorre ao comando de 1.477 prefeituras do País nas eleições municipais deste ano. O número de postulantes ao cargo é maior do que o dos pleitos de 2020, quando a sigla presidida por Valdemar Costa Neto lançou 970 candidatos.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente da República Jair Bolsonaro Foto: Divulgação/PL

Dos 1.477 candidatos do PL, 225 são prefeitos que almejam a reeleição e 1.252 não são. O levantamento do Estadão foi realizado com base nos dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e leva em consideração as candidaturas aptas, que ainda não foram analisadas pela Justiça Eleitoral ou indeferidas que ainda cabem recursos.

Leia também Quais são os candidatos a prefeito do PT nas eleições municipais? Veja a lista

O PL tem candidatos em todos os 26 Estados brasileiros. O Estado em que o partido mais lançou representantes para disputar as prefeituras é São Paulo, onde há 286 postulantes ao cargo de prefeito. Em seguida, estão Santa Catarina (182), Minas Gerais (161), Rio Grande do Sul (140) e Paraná (114).

Em 2020, 344 dos 970 candidatos do PL conseguiram vencer as eleições. A taxa de vitória do partido foi de 35,5%. Neste ano, Valdemar Costa Neto pretende fazer com que o PL seja o partido com o maior número de prefeitos no País, posto ocupado atualmente pelo PSD, que supera a marca de 1.040 prefeituras.

Para obter um número de prefeituras superior ao conquistado nas eleições de 2020, o PL está investindo em municípios de Estados governados por correligionários e onde Bolsonaro venceu Lula em 2020.

Publicidade

Em Santa Catarina, governado por Jorginho Mello e onde Bolsonaro teve 69,3% dos votos válidos no segundo turno das eleições de 2022, há candidatos da legenda em 61,7% dos municípios. No Espírito Santo, onde o ex-presidente teve 58% dos votos, o PL tem postulantes em 64,1% das cidades.

Por outro lado, há uma atenção menor do PL em Estados do Nordeste, tradicional reduto do petismo. No Piauí, onde Lula ganhou com 76,8% dos votos em 2022, o partido concorre em três dos 222 municípios. Na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do País, há concorrentes da sigla de Bolsonaro em apenas 6,7% das cidades.