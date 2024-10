Vereadora em Fortaleza aparece com candidatos bolsonarista e petista, mas declara apoio ‘inabalável’

A vereadora de Fortaleza Ana Acarapé (Avante) apareceu no começo desta semana em duas publicações nas redes sociais com André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), que disputam a prefeitura da capital cearense em segundo turno, com menos de 24 horas de diferença entre os posts.

Na segunda-feira, 14, o Avante, partido que ela integra e elegeu três vereadores na cidade, declarou oficialmente seu apoio ao candidato bolsonarista. Em uma foto publicada nas redes sociais, Ana aparece com integrantes da legenda e Fernandes.

A vereadora de Fortaleza Ana Acarapé (Avante) Foto: Érika Fonseca/Câmara Municipal de Fortaleza

PUBLICIDADE No dia seguinte, a vereadora apareceu em uma publicação do petista, que agradeceu pelo apoio da parlamentar e disse firmar “um compromisso de trabalhar por Fortaleza, para nossos filhos, netos e para a população”. A vereadora reforçou o laço dizendo que a conversa era pra “dar continuidade ao trabalho que vocês já conhecem”. Em suas redes sociais, Ana, que foi filiada ao Partido Liberal (PL) antes de a sigla abrigar nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que a reunião com Fernandes foi para apenas “conhecer melhor” o candidato do ex-presidente em Fortaleza e que seu apoio a Leitão é “inabalável”

“Quero deixar claro que, embora tenha tido uma reunião com ele (André Fernandes), isso não significa apoio. Conversei com os dois lados e minha escolha é firme e inabalável. Estou com Evandro Leitão″, declarou.

Ana é vereadora desde 2013 e teve 10.322 votos no pleito de 2024. Além dela, Pedro Matos e Emanuel Acrízio também foram eleitos pelo Avante para a vereância na capital cearense. Acrízio, assim como a colega, se posicionou diferentemente de seu partido e anunciou apoio ao candidato petista.

A corrida eleitoral no segundo turno em Fortaleza está acirrada. Segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 15, Fernandes e Leitão estão empatados com 50% dos votos válidos. Dos 1.000 eleitores consultados, 6% declaram votar em branco ou nulo e outros 4% dizem estar indecisos.

A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-07058/2024.