Vídeo mostra soco de assessor de Marçal em marqueteiro de Nunes no debate do Flow; veja a cena

Um vídeo gravado dentro do estúdio onde era realizado o debate do Flow Podcast com os candidatos à Prefeitura de São Paulo flagrou o momento em que Nahuel Medina, assessor de Pablo Marçal (PRTB), agride com um soco o marqueteiro Duda Lima, da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Lima sofreu um corte no rosto e sangrou muito. A confusão ocorreu após Marçal ser expulso do debate pelo mediador Carlos Tramontina, quando faltavam apenas 10 segundos para que ele encerrasse suas considerações finais.

Marçal usava sua fala parra atacar o prefeito Ricardo Nunes e ameaçar prendê-lo. Conforme as regras estabelecidas, Tramontina advertiu Marçal duas vezes, que continuou com a mesma estratégia até ser expulso. No momento em que foi solicitado que deixasse o estúdio, a confusão começou. Após a agressão, Nahuel Medina foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia. Segundo o delegado Emygdio Machado Neto, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), não será possível autuar o Medina em flagrante porque falta o laudo para constatar a lesão como grave. A saída será a confecção de um Termo Circunstanciado e abertura de inquérito. A polícia terá de aguardar o laudo para poder fazer o indiciamento do acusado como lesão corporal grave.