X comemora desbloqueio no Brasil e diz ter ‘orgulho’ de estar de volta ao país

Moraes disse ter ordenado a derrubada da rede por descumprimento de ordens judiciais, não pagamento de multas e recusa do X a indicar um representante legal no País. Quando a plataforma pagou as multas, o dinheiro foi depositado na conta judicial errada, embora a plataforma tivesse “pleno conhecimento” da conta correta, afirmou o ministro do STF.

O X argumentou que o pagamento foi feito por meio de uma guia de depósito judicial emitida pela Caixa Econômica. Moraes esperou a transferência do dinheiro para a conta correta para liberar a rede social.