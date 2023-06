Rodovia Castello Branco: acidente provoca lentidão na manhã desta segunda-feira; veja onde

Uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta provoca lentidão na Rodovia Castello Branco, no sentido de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 5. Ao menos uma pessoa ficou ferida e precisou ser resgatada de helicóptero. Mais cedo, as faixas ficaram interditadas, sendo liberadas posteriormente.

Imagem mostra movimentação no Sistema Castello-Raposo registrado em novembro do ano passado. Nesta segunda-feira, 5, um acidente provocou congestionamento na Rodovia Castello Branco. Foto: Werther Santana/Estadão

O acidente, que ocorreu por volta das 6h30 da manhã, na altura do km 31, entre as regiões de Barueri e Jandira, ainda provoca congestionamento na via que registra pontos de parada entre os quilômetros 37 e 24, de acordo com informações atualizadas, por volta das 8h30, pela CCR ViaOeste, que administra a via.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente nem sobre o estado da vítima socorrida.