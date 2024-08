Assaltantes rendem motorista e roubam Porsche em frente a um bar em Santo André

Um homem de 26 anos teve a sua Porsche roubada no começo da tarde do último domingo, 4, no bairro Vila Floresta, em Santo André, região metropolitana de São Paulo. A vítima estava na porta de um bar na Rua Andaraí quando foi surpreendida por três suspeitos, sendo um deles armado.

Imagens de monitoramento mostram os assaltantes cruzando a via e anunciando o roubo. O motorista do carro de luxo ergue os braços e não reage à abordagem. Ele entrega as chaves para os suspeitos, que entram na Porsche e fogem do local.

Caso foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Santo André. Foto: Google Street View/Reprodução

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a vítima realizou o boletim de ocorrência através da Delegacia Eletrônica. O caso foi registrado como roubo de veículo e encaminhado para 1º Distrito Policial de Santo André. Ao longo de 2023, o Estado de São Paulo teve uma taxa de 112,6 veículos roubados por 100 mil habitantes, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no mês passado.

Em números absolutos, o total corresponde a 37.471 crimes do tipo - cerca de 102 veículos roubados por dia -, uma queda de de 12,8% na comparação com 2022, quando o Estado teve 41.721 ocorrências e uma taxa de 129,2 por 100 mil habitantes.

Quando se considera também os furtos de veículos, São Paulo apresenta a quarta maior taxa do Brasil, com 396 veículos roubados e furtados a cada 100 mil habitantes - atrás de Piauí (taxa de 479,2 por 100 mil habitantes), Rio de Janeiro (503,9) e Pernambuco (573).

Na relação com 2022, o Estado apresentou queda de 7,6% para este tipo de ocorrência, conforme os dados do Anuário.