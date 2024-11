Caos em Congonhas: aeroporto tem mais de 100 voos cancelados em menos de 24 horas

Passageiros que tiveram voos cancelados nessa quinta-feira, 28, no Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, após as fortes chuvas que atingiram a cidade no período da tarde ainda enfrentam novos cancelamentos e transtornos para realizar a remarcação de voos na manhã desta sexta-feira, 29. Entre os dois dias, foram 115 partidas e chegadas canceladas.

PUBLICIDADE Denise Gibellato, estudante que mora em Lisboa, Portugal, e veio ao Brasil de férias visitar a família, reclama da falta de informações. A jovem estava à deriva no saguão, sem saber quando que conseguiria embarcar. “Meu voo está atrasado e não sei quanto tempo. Não tem informações”, diz ela, que pretendia ir para Londrina, no Paraná. “Achei tudo uma bagunça, muito desorganizado.” A empresária Marta Guimarães perdeu compromissos de trabalho por conta do cancelamento do voo para o Rio. Ela afirma que o problema é frequente em Congonhas. “Meu voo pro Rio de Janeiro foi cancelado e eu já vou perder uma reunião importante de trabalho. Agora tenho que pegar uma fila enorme só pra saber como vão resolver esse problema de cancelamento, porque as informações não são claras. Eles dizem que foi por conta da chuva, mas nem choveu tanto assim. Esse aeroporto está cada vez mais inabitável, lotado e sempre com atrasos nos voos”, disse ela.

Segundo a Aena, concessionária que administra o aeroporto, a operação está normal para pousos e decolagens neste momento. A empresa ainda alega que em razão das condições climáticas do dia anterior, e por ajuste de malha das companhias aéreas, houve 37 partidas e 35 chegadas canceladas na quinta, e há 15 partidas e 28 chegadas canceladas nesta sexta.

“Reforçamos que os cancelamentos são reflexo do mau tempo registrado no dia anterior na cidade de São Paulo. A concessionária sugere aos passageiros que consultem a situação dos seus voos com as companhias aéreas”, disse a Aena.

Por volta das 22 horas, o aeroporto já operava normalmente para pousos e decolagens, mas o saguão permanecia cheio de passageiros que não conseguiram embarcar. O cenário era de longas filas, confusão e falta de informação. Entre os clientes da Gol, a fila que tinha início no setor de embarque atravessava toda a área do aeroporto, até o saguão de desembarque, do lado oposto.

Passageiros enfrentam filas em Congonhas para remarcar voos após cancelamentos. Foto: Felipe Rau/Estadão

Na manhã desta sexta-feira, a Gol disse que oito voos foram alternados para outras bases e 18 voos cancelados que tinham como origem ou destino o Aeroporto de Congonhas.

“Caos estabelecido”, disse Júlio Macondo, por meio das redes sociais. “Seria necessária uma estrutura melhor no Aeroporto de Congonhas para atender os passageiros da melhor forma possível”, afirmou Thiago Santos, outro internauta.

“Os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com reacomodação nos próximos voos disponíveis”, disse a companhia.

Por sua vez, a Azul disse que, devido às condições climáticas adversas em São Paulo, com fortes chuvas e rajadas de vento, precisou alternar seis voos que pousariam no Aeroporto de Congonhas e cancelar outros oito voos de/para o aeroporto da capital paulista. Também reforçou que os passageiros foram reacomodados em outros voos da companhia.





Voos cancelados da Azul:

AD4524 - Congonhas-Brasília

AD6028 - Congonhas-Curitiba

AD6008 - Congonhas-Brasília

AD2729 - Congonhas-Santos Dumont (RJ)

AD6060 - Congonhas-Santos Dumont (RJ)

AD6061 - Santos Dumont-Congonhas

AD4462 – Belo Horizonte-Congonhas

AD6034 – Congonhas Curitiba

Já a Latam informou que alguns de seus voos de origem e com destino para São Paulo no Aeroporto de Congonhas e também no Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde dessa quinta-feira foram cancelados, atrasados ou alternados por “motivo de meteorologia”.

A companhia esclareceu ainda que está oferecendo toda a assistência necessária aos passageiros, que estão sendo realocados nos próximos voos, e recomenda que, antes de se dirigirem aos aeroportos, os clientes com viagens programadas consultem o status de seus voos na página Minhas Viagens.

Sobre cancelamento de voos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, procurada, a Gru Airport, que administra o terminal, disse que a operação está normal nesta sexta-feira.