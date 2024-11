Vídeo: Aeroporto de Congonhas tem 34 voos cancelados por causa da chuva, filas e caos

Devido à chuva que atinge São Paulo desde a tarde desta quinta-feira, 28, o Aeroporto de Congonhas teve 19 chegadas e 15 partidas canceladas, de acordo com a Aena, concessionária responsável pela administração do terminal.

O cancelamento dos 34 voos ocorreu, segundo a empresa, “por ajuste de malha das companhias aéreas”. A Gol informou que 18 voos que tinham origem ou destino em Congonhas foram cancelados, e outros 8 voos foram transferidos para outras bases.

Chuva causa cancelamento de voos no Aeroporto de Congonhas; saguão ficou lotado. Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 08/11/2024

PUBLICIDADE Às 21h45, o aeroporto operava normalmente para pousos e decolagens, mas o saguão ficou cheio de passageiros que não conseguiram embarcar. O cenário era de longas filas, confusão e falta de informação. Entre os clientes da Gol, a fila que tinha início no setor de embarque atravessava toda a área do aeroporto, até o saguão de desembarque, do lado oposto. Não há previsão de quando a situação será normalizada. Pelo sistema de som do Aeroporto de Congonhas, a Gol anunciou que os clientes serão reacomodados nos voos da companhia “nos próximos dias”, sem informar datas ou horários. Aos clientes residentes na região metropolitana de São Paulo, a companhia ofereceu transporte de ida e volta para casa e alimentação. Para quem não mora em São Paulo, a companhia prometeu oferecer hotel, transporte e alimentação.

Publicidade

118 mil imóveis sem energia

A pancada de chuva desta quinta-feira, 28, deixou 118 mil imóveis sem energia elétrica na área de concessão da Enel SP, o equivalente a 1,4% da base de clientes da distribuidora. Segundo balanço divulgado pela empresa às 18h, as regiões mais afetadas foram as zonas oeste e sul. A Enel informou, ainda, que acionou antecipadamente seu plano de operação, aumentando equipes em campo para atuar no restabelecimento da energia.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital, a propagação de áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria formaram chuvas de forte intensidade na capital paulista durante a tarde desta quinta-feira, mas já perderam força.

Ainda de acordo com o CGE, foi registrada queda de granizo em Campo Limpo, na zona sul, às 16h52. As rajadas de vento chegaram a 42km/h na região da Lapa, na zona oeste, às 16h20.

Na sexta-feira, 29, a frente fria mantém o tempo instável, com condições para chuvas isoladas já no período da madrugada. No decorrer do dia, o Sol pode aparecer entre nuvens. Os termômetros variam entre mínimas de 22°C e máximas de 28°C. A partir do meio da tarde as instabilidades ganham força e há condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.

Publicidade

O sábado, 30, segue com tempo instável e deve apresentar chuvas isoladas. O Sol pode aparecer rapidamente entre muitas nuvens e as temperaturas variam entre mínimas de 21°C e máximas que podem chegar aos 27°C.