Carro invade calçada e mata duas mulheres em Alphaville, na Grande SP

Um atropelamento causou a morte de duas mulheres em Alphaville, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, por volta das 8h30 de segunda-feira, 24. Imagens de câmera de segurança mostram que um motorista avançou sobre a calçada e atingiu três pedestres até se chocar com um poste; a terceira pessoa atingida foi socorrida e permanece internada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas eram mulheres de 47 e 60 anos. Elas morreram no transporte até o Hospital Santa Ana, no município. A primeira versão do boletim de ocorrência apontava que uma mulher de 48 anos tinha morrido a caminho do Hospital das Clínicas, no helicóptero Águia, da polícia. A informação foi revista pela polícia em uma segunda versão do boletim, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo.

“Uma outra vítima, de 48 (anos), foi socorrida e permanece internada no Hospital das Clínicas”, destacou. “Foram solicitados exames periciais e, assim que concluídos, serão analisados pela autoridade policial para auxiliar no esclarecimento de todas as circunstâncias dos fatos.”

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Santana de Parnaíba como “homicídio culposo na direção de veículo automotor”, no qual a pena é aumentada em um terço quando praticado em faixa de pedestres ou na calçada. O atropelamento ocorreu na Avenida Yojiro Takaoka. A polícia acionou trabalhos de perícia no local do acidente e no veículo.

O veículo era um Renault Sandero branco, registrado no nome de uma pessoa que reside no município e com a documentação em dia. O motorista era um homem de 68 anos, que ficou ferido com escoriações e sangramento na cabeça. Ele ficou preso nas ferragens e foi encaminhado para atendimento em um hospital do município.