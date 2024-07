Uber oferece passeio gratuito de barco no Rio Pinheiros; veja locais de embarque

A Uber começou a operar nesta sexta-feira, 26, um trajeto gratuito de barco no Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo. O serviço fica disponível até 4 de agosto, das 9h às 17h.

Uber oferece passeio gratuito de barco no Rio Pinheiros até 4 de agosto. Foto: Divulgação/Uber

Os pontos de embarque ficam na Ciclovia do Rio Pinheiros, próximo à estação Vila Olímpia da CPTM, e no Parque Linear Bruno Covas, na margem oposta. O trecho de um ponto até o outro tem cinco quilômetros de extensão e é percorrido em cerca de 20 minutos. A embarcação é equipada com bicicletário e tem capacidade para aproximadamente 20 passageiros. Usuários podem solicitar a viagem pelo aplicativo da Uber na hora ou agendar com até dois dias de antecedência.

Como chegar

Píer Vila Olímpia – O píer para embarque está localizado na margem leste do Rio Pinheiros, no sentido Vila Leopoldina. O jeito mais fácil de chegar usando transporte público é pela estação Vila Olímpia da CPTM, usando a passarela que dá acesso à ciclovia. Depois, seguir a pé ou de bicicleta por 850 metros no sentido Interlagos até chegar ao local.

Píer Parque Bruno Covas – O píer pode ser acessado pelo estacionamento do Parque Bruno Covas, localizado na Marginal Pinheiros, 14.500.