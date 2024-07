Enel Distribuição São Paulo: leitor solicita troca de medidor de energia

Reclamação de Fernando Duarte Pierry: “Tenho tentado contato com a empresa Enel Distribuição São Paulo via telefone e via aplicativo solicitando a troca do meu medidor de consumo de energia, mas sem sucesso. Não só eu, mas o funcionário da Enel, responsável pela anotação do consumo, não consegue fazer a leitura e via celular faz a solicitação de troca do medidor, também sem sucesso. Uma equipe veio aqui em casa verificar se o medidor estava quebrado. Constatou que sim e que, na semana seguinte, a troca seria feita. Não foi feita. Pelo telefone só dizem que consta que o medidor está funcionando e que eles vão mandar um técnico verificar. O técnico vem. Constata que precisa substituir só que a substituição nunca é feita. Meu consumo tem sido tarifado pela média de consumo dos últimos meses.”

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que realizou a substituição do medidor do imóvel, conforme solicitado pelo cliente.”

