Chuva em SP causa alagamentos e transtornos no trânsito; duas pessoas são arrastadas pelas águas

As forte chuvas que atingiram a Grande São Paulo no início da tarde desta terça-feira, 7, causou alagamentos e transtornos em diferentes vias da capital e região metropolitana, incluindo o comprometimento do funcionamento das linhas do metrô e trens da CPTM. As tempestades também provocaram o afogamento de duas pessoas, as únicas vítimas registradas até o momento e que estão desaparecidas. A situação caótica levou a Prefeitura a suspender rodízio de veículos na cidade.

De acordo com os bombeiros, as fortes chuvas provocaram o afagamento de duas pessoas. Por volta das 15h40, uma vítima foi arrastada pelas águas na rua Fruta Guariba (altura do nº 713), sentido cruzamento da rua Francisco Rabelo com a Avenida do Estado. O outro caso aconteceu em Osasco, às 17h10, depois de tentar atravessar a rua Flor de Lotus, próximo da estação Quitauna. O Corpo de Bombeiros segue em busca das duas pessoas, que estão desaparecidas.

Chuva deixa ruas alagadas no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo. Foto: Twitter/Reprodução

Até às 18h desta terça, os bombeiros registraram 22 chamados para quedas de árvores e 133 para enchentes somando a capital e a região metropolitana de São Paulo. Bairros como Itaquera, Vila Carrão e São Miguel Paulista, na zona Leste, e Cidade Ademar e Ipiranga, na zona Sul, foram algumas das regiões citadas.

Os transtornos provocados pelas tempestades fez a administração suspender o rodízio na capital. “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que o rodízio municipal de veículos está suspenso para o período da tarde desta terça-feira em razão da chuva que atingiu a cidade”, informou o Executivo por meio de nota.

Ao longo da tarde, o CGE declarou estado de atenção para alagamentos e potencial de transbordamentos em todas as zonas da capital, incluindo as marginais dos rios Pinheiros e Tietê, além do centro da cidade. Na Rua Ermelino Matarazzo, na zona leste, chegou a chover granizo por volta das 13h30.

Até às 16h, a subprefeitura de Itaquera permanecia em estado de alerta em razão do transbordamento do Rio Verde, na Rua Cunha Porã (altura do número 241), que só retornou ao leito às 15h40.

As precipitações volumosas também atingiram os municípios de Santana de Parnaíba, Cajamar, Barueri e Carapicuíba. As instabilidades nessas regiões se deslocaram para a capital paulista provocando as tempestades na capital.

Os maiores índices de chuva registrados pelas estações meteorológicas do CGE, até o final da tarde, foram em Itaquera (78,6mm); Itaim Paulista (69,2mm); São Miguel Paulista (64,4mm); Butantã (67,6mm); Vila Mariana (63,8mm) Freguesia do Ó (48,5mm) e Pirituba (44,4mm).

Moradores da capital gravaram os transtornos causados pelas chuvas. Vídeos de vias alagadas no Ipiranga, Morumbi, e transbordamento na Avenida Jacu Pêssego foram feitos pelos usuários. “Nunca vi tanto volume de chuva assim”, escreveu um internauta.

Metrô e CPTM comprometidos

As chuvas também comprometeram o transporte por metrô e trem em São Paulo. A Linha 4-Amarela, que liga as estações São Paulo-Morumbi e Vila Sônia, opera desde o final da tarde por uma única via, de acordo com a ViaQuatro, que administra a linha. “O sistema Paese foi acionado para atender o trecho. Passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros emitidos nos trens e estações e também pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) da concessionária”, informou a concessionária.

A queda de uma árvore na região da Estação Jurubatuba também comprometeu a circulação do trem da Linha 9-Esmeralda, entre as estações Jurubatuba e Autódromo. Em nota, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da via, informou que o trem funcionou “com velocidade reduzida e maior tempo de parada” durante a tarde. À noite, a empresa afirmou que a linha circula nos dois sentidos, mas com via única em um trecho.

Orientações

O CGE orienta para que as pessoas evitem transitar em ruas alagadas, se manter longe de redes elétricas, não se refugiar ou se proteger das chuvas embaixo de árvores, abrigar-se em casas e prédios, e planejar os deslocamentos de modo a evitar as ruas bloqueadas.

Para saber em quais vias não é possível transitar, é necessário ligar para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo número 156 ou consultar a situação do trânsito pelo site da CET.

O CGE retirou os estados de atenção de todas as regiões e de alerta para a subprefeitura de Itaquera às 17h34, quando as áreas de instabilidades perderam força e imagens captadas pelo radar do centro mostravam apenas chuva fraca na cidade.