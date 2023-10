Cracolândia: Polícia Civil realiza operação no centro de São Paulo; mais de 30 pessoas são presas

A Polícia Civil de São Paulo prendeu mais de 30 pessoas em uma nova fase da Operação AC 35, deflagrada entre segunda-feira, 9, e esta terça-feira, 10, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Destes, 11 foram presos em flagrante por tráfico de drogas e outros 28 eram procurados pela Justiça ou possuíam medidas cautelares que foram descumpridas, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Ação fiscalizou hotéis no centro de São Paulo usados para esconder drogas e buscou identificar traficantes que atuam no fluxo de usuários. Foto: Divulgação/Polícia Civil de São Paulo

A ação, realizada por policiais do 3º DP (Campos Eliseos) em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), cumpriu mandados judiciais e mirou a fiscalização em hotéis localizados na região central de São Paulo, locais possivelmente usados por traficantes para esconder drogas.Ainda conforme a SSP, além disso, também foram realizadas operações policiais para identificar a comercialização dos entorpecentes no fluxo de usuários.

Polícia Civil realiza operação na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. Foto: Reprodução/TV Globo

Em setembro deste ano, um dependente químico frequentador da Cracolândia foi baleado, após tentar roubar o celular e a arma de seguranças privados que estavam em um carro na região, segundo a Polícia Militar.

No mesmo mês, em duas operações deflagradas na região, a Polícia Civil prendeu 11 pessoas. Os suspeitos foram detidos por associação, tráfico de drogas, homicídio e posse ilegal de arma, segundo a SSP informou na ocasião.