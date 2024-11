Derrite diz que afastará policiais civis citados em delação de executado no Aeroporto de Guarulhos

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse nesta segunda-feira, 11, que vai afastar policiais civis citados por Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, executado a tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos na sexta-feira, 8. O empresário firmou delação premiada com a promessa de entregar esquemas de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Às autoridades, também citou denúncias de corrupção policial.

Foto: Ítalo Lo Re/E

PUBLICIDADE Segundo ele, havia agentes da Polícia Civil que manipulavam inquéritos para livrar integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) da acusação de crimes, mediante pagamento de propinas. Os nomes e o número de policiais citados por Gritzbach não foram revelados pelas autoridades. O empresário negociava com o Ministério Público Estadual havia dois anos e a delação foi homologada em abril e registrada na 1.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. Ele já havia dado seis depoimentos.

“Se não foram afastados (os policiais citados por Gritzbach), tenho certeza que serão. É o mais prudente te a ser feito, sem dúvida nenhuma”, afirmou Derrite na tarde desta segunda, em coletiva de imprensa sobre a força-tarefa criada para investigar a execução no aeroporto.

A delação de Gritzbach tem seis anexos. Para cada um deles, o empresário prestou depoimentos gravados. Também forneceu gravações, cópias de mensagens e documentos que estão com os promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco).

“Vamos verificar o que ele disse nos três inquéritos que foram abertos na Corregedoria em razão das declarações para saber as circunstâncias e acusações. Ainda não temos esse levantamento” disse o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

Oito dias antes de ser morto no Aeroporto de Guarulhos, o delator havia prestado novo depoimento aos corregedores da polícia.

Segundo o programa Fantástico, da TV Globo, Gritzbach contou que, quando foi preso no início de 2022, acusado de mandar matar um integrante do PCC, policiais levaram uma bolsa com R$ 20 mil de sua casa e uma caixa com relógios luxuosos. O estojo foi devolvido, mas com cinco relógios a menos.

Ainda segundo a reportagem, o empresário reconheceu um desses relógios em fotos nas redes sociais de um dos policiais. As imagens, segundo o delator, foram apagadas depois da denúncia.