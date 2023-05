Duas pessoas morrem em queda de hidroavião em represa de Bragança Paulista, no interior de São Paulo

Duas pessoas morreram na queda de um hidroavião em uma represa em Bragança Paulista, interior de São Paulo, no começo da tarde deste domingo, 30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são dois homens, de 74 anos e de 72 anos. Outros dois passageiros estavam a bordo e foram socorridos. Os nomes dos mortos e dos feridos não foram divulgados.

A queda ocorreu por volta das 14h, na Marina Estância Confiança, na Rodovia José Vaccari. Cinco viaturas dos bombeiros e um helicóptero foram enviados para o local. As causas da queda estão sendo investigadas.

Moradores prestam socorro a passageiros de hidroavião que caiu em Bragança Paulista, no interior de São Paulo Foto: Reprodução/Facebook João Batista Lima Cezar

Segundo testemunhas, moradores do bairro da Serrinha, o hidroavião voava a uma altura normal e minutos depois caiu na represa.

Em março de 2022, duas pessoas ficaram feridas após um monomotor fazer um pouso forçado em um condomínio de Bragança. Na ocasião, os feridos eram um instrutor e uma aluna.









