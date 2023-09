Faixa Azul: avenidas Faria Lima, Sumaré e do Estado terão corredor exclusivo para motos; veja lista

A cidade de São Paulo deve contar com faixas azuis exclusivas para motos em mais oito avenidas até janeiro de 2024. Entre elas, a Brigadeiro Faria Lima, na zona sul, a Sumaré, na oeste, e a do Estado, que liga o centro à região do ABC. O anúncio foi feito pela Prefeitura na tarde desta quinta-feira, 28.

O projeto Faixa Azul, implementado na cidade há pouco mais de um ano e meio, hoje está presente em duas avenidas: a 23 de Maio, entre a Praça da Bandeira e o Complexo Viário Jorge João Saad, e a dos Bandeirantes, entre a Marginal Pinheiros e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

Agora, a previsão é ampliar a faixa azul por mais 71 quilômetros de avenidas. “Hoje temos 23 quilômetros (de Faixa Azul) e nenhum óbito”, disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O projeto foi reconhecido pelo Prêmio Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) 2022.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona sul, está entre as vias que terão faixa azul para motos Foto: Werther Santana/Estadão

Conforme a Prefeitura, a autorização concedida pela Senatran engloba duas frentes de ampliação do projeto-piloto. A primeira diz respeito à prorrogação do prazo para ampliação da faixa azul do corredor Norte-Sul. Atualmente, a faixa azul do corredor totaliza 5,5 km de extensão. Com a prorrogação do prazo de implantação, outros 7 km serão sinalizados.

Essa primeira frente compreende avenidas como Santos Dumont (desde a Ponte das Bandeiras), Tiradentes, Prestes Maia e, na outra ponta, Rubem Berta (até a Av. Indianópolis) e a Moreira Guimarães (até o Vd. João Julião da Costa Aguiar) – no mês passado, o então diretor da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Jair de Souza Dias, foi demitido do cargo após perder o prazo para implementar a Faixa Azul nessas vias.

A segunda frente de ampliação da faixa azul diz respeito à implantação do projeto-piloto em outros oito eixos viários da cidade, totalizando mais 64 quilômetros de faixa azul. Com o aval, as obras devem começar já nas próximas horas, segundo a Prefeitura.

“Para nós, motociclistas, motoboys e motoentregadores, é um reconhecimento por parte do poder público”, disse ao Estadão Gilberto Almeida, diretor-presidente do SindimotoSP, entidade que representa os motociclistas. Ao todo, 1,3 milhão de motos circulam continuamente pela cidade, segundo dados da Prefeitura.

Quais vão ser as novas vias contempladas?

Avenida Sumaré, na zona oeste (6,8 km);

Avenida das Nações Unidas, na zona sul (7 km somando os dois sentidos);

Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona sul (9,2 km);

Avenidas Zaki Narchi, na zona norte (3,6 km);

Avenida Luiz Dumont Villares, na zona norte (5 km);

Avenida Miguel Yunes, na zona sul (4 km);

Avenida do Estado, região central (8,2 km);

Avenida Jacu-Pêssego (Nova Trabalhadores), na zona leste (20,2 km).

Nesta quinta, a Prefeitura entregou ao Senatran um novo pedido de autorização para ampliação do projeto-piloto. A solicitação é para implantação de mais 120 quilômetros. Entre as vias incluídas, estão a Avenida Santos Dumont (trecho da zona norte) e o Elevado Pres. João Goulart, o Minhocão (centro). O objetivo é consolidar uma rede de 200 quilômetros de Faixa Azul na capital.

No começo deste ano, como mostrou o Estadão, a Prefeitura disse que estudava criar faixas exclusivas para motos nas marginais Tietê e Pinheiros. Por ora, porém, não há previsão de implementação do projeto nessas duas vias. “Nosso pré-estudo foi enviado para o Estado”, disse o prefeito. “Depende de análise e aprovação deles.”

Presente no evento, o ministro dos Transportes, Renan Filho, não descartou levar o projeto para outras cidades. “A gente já tem um bom conjunto de dados acerca do bom desempenho da Faixa Azul aqui em São Paulo, a despeito de que o programa ainda é pequeno”, disse Filho. “Ele está funcionando hoje com aproximadamente 10% do que passará a funcionar nos próximos 24 meses.”

A ideia, segundo ele, é fazer um estudo “mais duradoura e com mais capilaridade” sobre a experiência da Faixa Azul até o fim do ano que vem. “Isso certamente vai dar condições à Senatran de defender providências como esta para grandes cidades. Ou para todas as cidades”, acrescentou o ministro.

O que é a faixa azul exclusiva para motos?

A faixa azul é uma sinalização de segurança para as motocicletas cujo objetivo é organizar o espaço compartilhado entre os automóveis e as motocicletas, segundo definição da Companhia de Engenharia de Tráfego. Conforme a Prefeitura, o índice de utilização da Faixa Azul pelos motociclistas é alto: aproximadamente de 80% na Avenida 23 de Maio e de 90% no eixo da Avenida dos Bandeirantes.

Pesquisa realizada pelo Departamento de Educação e Pesquisa da CET apontou que 96,9% dos motociclistas ouvidos percebem o projeto da Faixa Azul como benéfico para a mobilidade, 2,1% informaram que não e 1% não respondeu. Já a percepção dos motoristas como um projeto benéfico para a cidade fica em 87,3%; 7,6% responderam que não acham a iniciativa benéfica e 5,1% não responderam aos questionamentos.