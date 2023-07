Férias de julho no shopping: um guia com os melhores parques, exposições e atrações em SP

Procurando o que fazer com a criançada durante as férias de julho? Além do nosso guia de exposições que unem lazer ao aprendizado na capital paulista, confira abaixo uma lista com dicas de programação para os pequenos (e os adultos) aproveitarem em shoppings centers de São Paulo.

Bourbon Space Experience (Shopping Bourbon)

Quem nunca pensou em ser astronauta que atire o primeiro meteorito. Pois nestas férias de julho, é possível ao menos ter uma experiência simulada no Bourbon Space Experience. Com entrada garantida, a arena conta com um galeria com imagens e objetos ligados à corrida espacial, um cinema 3D que funciona como módulo de exploração, um simulador de gravidade espacial integrado a VR, uma bancada de ciência para entender tudo o que acontece no mundo da Nasa e, claro, um espaço para você fazer uma foto no momento em que você chega à Lua. Tudo isso com entrada gratuita. Mais informações você encontra aqui.

Endereço: Rua Palestra Itália, 500 – Pompeia, São Paulo - SP, 05005-030

Bourbon Space Experience oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer um pouco sobre a exploração espacial Foto: Reprodução/Shopping Bourbon

Casa da Barbie (JK Iguatemi)

Oi, Barbie! Além de chegar aos cinemas de todo o País no próximo dia 20, a boneca mais famosa do mundo também estará no JK Iguatemi, que recebe a experiência “totalmente imersiva, interativa e instagramável” Barbie Dreamhouse Experience. De 13 de julho a 10 de setembro, o público poderá explorar o universo icônico da Barbie e conhecer de perto uma réplica da sua mansão, com direito a closet, cozinha e uma área total de 650 metros. A entrada custa a partir de R$ 25 e as informações de horários e datas disponíveis estão aqui.

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04543-011

"Barbie Dreamhouse Experience" fica até 10 de setembro no JK Iguatemi Foto: Divulgação / Mattel

Clubinho do Granja (Shopping Granja Vianna)

Em todos os fins de semana do mês de julho, o Clubinho do Granja, espaço lúdico do Shopping Granja Vianna, é invadido pela turma dos Smurfs, que vai promover uma série de atividades gratuitas para toda a família, como oficinas de pintura, desenho e máscaras. Para participar, é preciso fazer um cadastro prévio no Piso L1 do shopping, ao lado da Polo Wear - as vagas são limitadas, então é bom fazer o quanto antes. Você encontra mais informações sobre horários e datas aqui.

Endereço: SP-270, 23500 - Lageadinho, Cotia - SP, 06709-015

Princesas Disney e Wandinha (Morumbi Town Shopping)

Sem tempo pra ir à Disney? Pois o Morumbi Town Shopping vai receber algumas das maiores princesas dos contos de fadas, como Ariel (A Pequena Sereia), Elsa (Frozen) e Mirabel (Encanto) promovendo peças teatrais, lúdicas e interativas que acontecem ao longo de todos os sábados de julho, sempre das 15h às 19h. Até a Wandinha, d’A Família Addams, vai passar por lá. A programação é gratuita e você encontra mais informações aqui.

Endereço: Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade, São Paulo - SP, 05724-002

Princesas da Disney são uma das atrações na programação do Morumbi Town Shopping Foto: Divulgação

A origem dos Minions (Center Norte)

Queridos e amados por dez a cada dez crianças (e quase a mesma proporção de adultos), os Minions invadem o Center Norte até o dia 29 de julho, em um evento gratuito, licenciado pela Universal Pictures e com vários cenários interativos. Melhor ainda: é possível tirar fotos com eles. O público-alvo são as crianças de 4 a 12 anos, mas os adultos podem ir com a consciência tranquila também. Para participar, basta fazer o cadastro no aplicativo, escolher o horário e retirar a pulseira na recepção do evento com meia hora de antecedência. Veja como se cadastrar aqui.

Endereço: Praça de Eventos – Shopping Center Norte | Travessa Casalbuono, 120 - Vila Guilherme - São Paulo/SP

Mini-super-heróis da DC (Butantã Shopping)

Alguns dos maiores heróis da DC Comics vão invadir o Butantã Shopping em versões baby até o dia 30 de julho. O Parque DC Super Friends foi concebido pela empresa Ludi Experience, licenciada oficial da Warner Bros Consumer Products, e tem atrações como espaço para pintura tematizada, “Gotham City” cenográfica; parede de escalada e arena de arco e flecha da Mulher Maravilha; escultura do Batmóvel; uma réplica da Sala da Justiça; e muito mais. O espaço funciona todos os dias, das 12h às 20h, e as inscrições podem ser feitas aqui.

Em parceria com a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci), o Butantã Shopping também apresenta gratuitamente a exposição “Arte, imaginação e Criação”, que fica em cartaz no PIS 01 até 4 de agosto. Ao todo, são 29 obras de artistas de diversas regiões do País que podem cativar crianças, adolescentes e adultos. Mais informações aqui.

Endereço: Av. Prof. Francisco Morato, 2718 – Butantã – São Paulo

Parede de escalada da Mulher-Maravilha no Butantã Shopping Foto: Divulgação

Espaço “Três Palavrinhas” (Shopping Metrô Tucuruvi)

O Shopping Metrô Tucuruvi inaugurou no último dia 7 a atração “Três Palavrinhas”, que reúne uma série de brincadeiras interativas e exercícios com foco na coordenação motora de cada participante, tudo no mesmo espaço. A lista inclui basquete, piscina de bolinha, circuito de obstáculos, jogo da memória e balanço gigante, além dos hoje indispensáveis “cenários instagramáveis” para registrar os momentos. A programação segue até 27 de agosto, sempre de segunda a sábado, com preços a partir de R$ 50. Saiba mais informações aqui.

Endereço: R. Paulo de Faria, 133-167 - Tucuruvi, São Paulo - SP, 02307-120

House of The Dragon (Shopping Metrô Itaquera)

O mundo místico de Westeros desembarca em São Paulo com a exposição House of The Dragon, repleta de atrações conhecidas dos fãs de George R. R. Martin. Em cartaz até 6 de agosto no Shopping Metrô Itaquera, a atração traz réplicas dos personagens, jogos baseados na história de disputa pelo trono de ferro e itens da série antológica da HBO, o que, sim, inclui a reprodução de um dragão dos Targaryen. A entrada é gratuita, mas precisa ser adquirida pelo aplicativo do shopping, disponível aqui.

Endereço: Av. José Pinheiro Borges - Itaquera, São Paulo - SP, 08220-900

Exposição 'House Of The Dragon' fica em cartaz até 6 de agosto no Shopping do Metrô Itaquera Foto: Divulgação

Uma viagem à pré-história (Cantareira Norte Shopping)

O Cantareira Norte Shopping vai carimbar o passaporte das férias com uma viagem gratuita para a pré-história, através da “Vila dos Dinos”, exposição que reúne réplicas de vários dinossauros, como Braquiossauro, Dilofossauro, Triceratops, Estegossauro e Espinossauros, além do T-Rex, com 4,5 metros de altura, e fica em cartaz até 31 de agosto. A atração está organizada em dois pisos e também traz mais informações sobre cada espécie. No mesmo local, o parque temático Dino World reúne animais e atividades como torre elástica, escorregadores tubulares, passarela e a tradicional piscina de bolinhas. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e as informações adicionais podem ser encontradas aqui.