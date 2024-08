Homem é preso após usar bloqueador de sinal para furtar carros em SP

De acordo com a pasta, dois homens pediram ajuda a policiais civis que estavam perto do local, pois o veículo de um deles não estava travando a porta. O outro homem relatou que uma situação semelhante ocorreu com ele, ocasião em que teve pertences subtraídos de seu veículo.

Em diligências feitas pela polícia, foi constatado um veículo estacionado no local, que estava envolvido no crime anterior. Os agentes foram até o carro e abordaram o suspeito. No veículo, foi localizado: um rádio comunicador, três chaves de fenda, além do celular do indiciado.