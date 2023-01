Ilhabela implementa estacionamento rotativo no centro histórico da cidade; saiba quanto custa

A Prefeitura de Ilhabela, cidade do litoral norte de São Paulo, implantou na última semana um sistema de estacionamento rotativo “Zona Verde e Azul” no centro histórico da cidade, também conhecido como Vila. A medida visa desafogar o congestionamento na região nesta época do ano, em que há um aumento de turistas na cidade, e vai funcionar das 15h às 23h59 até 31 de março. O estacionamento público que fica da Praça Elvira Storace até o Morro da Cruz, no bairro do Perequê, será bloqueado ao longo do período.

Para estacionar nas áreas de “Zona Verde e Azul”, os motoristas deverão pagar R$ 3 por hora de utilização, com período máximo de quatro horas para ficar em uma mesma vaga. Os locais são identificados por placas e o cartão pode ser comprado nos estabelecimentos comerciais credenciados da Vila.

Leia também Linha 2-Verde do Metrô de SP registra lentidão na manhã desta terça-feira

Ilhabela implementa estacionamento rotativo no centro histórico da cidade. Foto: Prefeitura de Ilha Bela

Outra medida que visa melhorar o trânsito na região são plantões de agentes de apoio ao trânsito das 8h às 20h nas faixas elevadas de travessia de pedestres em frente ao Supermercado do Frade, Quiosque Pelicano e no Restaurante do Cura para auxiliar o trânsito onde o fluxo de veículos e pedestres é maior.

“Segue em vigor na cidade também o decreto 9.178, que dispõe sobre a entrada, saída e circulação de caminhões durante os finais de semana e feriados”, informa a prefeitura. Com isso, fica proibida a entrada de caminhões na cidade às sextas das 16h às 23h59, aos sábados das 8h às 16h e aos domingos das 8h às 14h. A saída de caminhões é proibida aos sábados das 16h às 23h59 e aos domingos das 10h às 23h59.