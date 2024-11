Incêndio em trem assusta passageiros e causa atraso na Linha 9-Esmeralda em SP Foto: @gilebruno via X

Uma explosão seguida de incêndio em um trem da Linha 9-Esmeralda de São Paulo assustou e causou tumulto entre os passageiros, na Estação Santo Amaro, na manhã deste domingo, 24.

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, o princípio de incêndio em uma das composições ocorreu devido a uma falha elétrica. Não houve feridos. Em nota, a empresa alegou que o problema pode ter sido provocado por um cabo de aço que não pertence ao sistema e foi encontrado próximo à rede elétrica. Um boletim de ocorrência deve ser registrado após o término das investigações internas.

O incidente aconteceu por volta de 11h40. Além de uma explosão relatada por usuários, o princípio de incêndio causou muita fumaça e pânico entre os passageiros. Até as 14h20, quando o sistema foi totalmente restabelecido, os trens circularam com intervalos maiores.

A explosão seguida de incêndio e fumaça causou correria entre os passageiros, que tentavam se afastar do local. Em nota, a ViaMobilidade informou que seus técnicos estão no local para o restabelecimento da operação no menor tempo possível. Disse ainda que os agentes de atendimento e segurança da concessionária atuam na orientação e no apoio aos clientes, que são também informados sobre a ocorrência com sinais sonoros na estação.

O Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado para atender o trecho entre João Dias e Socorro. No momento do acidente, o local estava lotado porque a estação fica ao lado de uma universidade que recebia candidatos para as provas de um concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Segundo acidente

O acidente deste domingo, 24, é o segundo com um trem da Linha 9-Esmealda em pouco mais de um mês. No dia 14 de outubro, um trem pegou fogo quando recebia passageiros com destino à cidade de Osasco, na Grande São Paulo. O incêndio começou na região da Estação Granja Julieta, na zona sul da capital, entre as paradas Morumbi e Santo Amaro. Os passageiros se assustaram, mas ninguém se feriu.