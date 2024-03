Ladeira Porto Geral, no centro de SP, é interditada para obras; veja como fica

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) iniciou nesta quinta-feira, 14, o monitoramento de trânsito na Ladeira Porto Geral, que está interditada no cruzamento com a Rua Boa Vista, no centro de São Paulo. A alteração acontece para realização de obras realizadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras e não teve data de conclusão divulgada.

Ladeira Porto Geral fica em um dos mais tradicionais pontos do comércio de rua paulistano Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Duas rotas alternativas para motoristas que necessitem de deslocamento no local foram sugeridas pela companhia:

Seguir pela Rua Boa vista, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá, Largo do Paissandu, Rua Capitão Salomão, Rua Carlos de Sousa Nazaré e Rua 25 de Março;

Seguir Rua Boa Vista, Rua Líbero Badaró, Rua Benjamim Constant, Praça da Sé, Rua Anita Garibaldi, Avenida Rangel Pestana, Rua Bitencourt Rodrigues e Rua 25 de Março.

O fluxo de veículos na região está sendo orientado por agentes da CET. Segundo o órgão municipal, o trânsito local está permitido com acesso pela Rua 25 de março.