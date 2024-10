Luxo em Campos do Jordão: como são e quanto custam lugares para curtir a montanha com estilo

A 170 quilômetros de São Paulo, em plena Serra da Mantiqueira, um refúgio da natureza, do turismo e do luxo: Campos do Jordão.

PUBLICIDADE A cidade é conhecida como a “Suíça brasileira”. Essa semelhança de clima, altitude e arquitetura com regiões europeias, reforça a sensação de estar em um destino internacional. Por isso mesmo, a cidade investiu fortemente em infraestrutura turística de alta qualidade, com vários hotéis boutique, pousadas de luxo, restaurantes gourmet e lojas de grife.

Junto disso, a busca por experiências exclusivas cresce cada vez mais, fazendo com que o comum ganhe um toque de personalidade, conforme o desejo do cliente. Por exemplo, no Botanique Hotel & SPA (estabelecimento que ficou em 12º lugar no ranking dos melhores hotéis da América do Sul da revista especializada Condé Nast Traveller oferece diversas opções para uma estadia personalizada.

Botanique Hotel & SPA

“Acreditamos que acolher o outro vai além de acomodá-lo em uma estrutura confortável, mas abrigar seu desejo, seu sonho e sua busca por momentos inesquecíveis”, diz Marcus Serejo, diretor geral do hotel.

No Triângulo das Serras, região entre Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, o hotel tem vista privilegiada. Isso já garante metade da beleza do lugar: se os ambientes externos têm isso naturalmente, os internos privilegiam paredes de vidro para emoldurar a paisagem.

Ao todo, são 1,2 milhão de metros quadrados nas alturas da Serra da Mantiqueira de área privativa, com 20 acomodações, sendo sete suítes no prédio principal e 13 vilas individuais. Toda a arquitetura é feita com madeira de demolição e pedras naturais, dando uma atmosfera rústica contemporânea.

Publicidade

Entrada do lobby do Botanique Hotel Foto: Tiago Queiroz

Dentre as experiências, vários workshops: de fazer o seu próprio drinque a criar um incenso com suas ervas favoritas no The Lab. Também vale a degustação de queijos da Mantiqueira com vinhos brasileiros, observação de pássaros e de estrelas, trilhas, piqueniques, fondues e passeios a cavalo.

Menu com drinques inspirados no folclore brasileiro, proporcionando imersão cultural. Outra característica marcante é a água mineral exclusiva proveniente das próprias minas do Botanique, disponível nas versões gasosa e sem gás.

Visão do SPA do Botanique Hotel Foto: Tiago Queiroz

Para quem quer uma experiência mais curta, o day use (a partir de R$ 1280) inclui diversas modalidades do espaço, incluindo, em alguns, jornadas do spa. Ali, há tratamentos com duração de 30 minutos até jornadas mais completas de 3 horas.

Um dos destaques é o banho Mata Atlântica, no qual dentro de uma sauna quente e úmida, uma chuva fria cai, com a ideia de trazer bem estar ao corpo. Os valores começam a partir de R$ 450.

Além dos drinques, não deixe de provar as delícias do Restaurante Mina, com pratos assinados pelo chef executivo Cristóvão Duque.

Botanique Hotel Experience. Rua Elídio Gonçalves da Silva, 4000 – Bairro dos Mellos. Diárias a partir de R$ 3.402. Saiba mais no site: www.botanique.com.br

Casal desfruta do espaço Natur, do Ort Hotel Foto: Tiago Queiroz

Ort Hotel

Mais próximo do centro de Campos do Jordão, fica o Ort Hotel. O refúgio tem 40 mil m² e 59 acomodações, sendo 52 apartamentos e sete chalés conhecidos como Berg Haus, que oferecem até 180 m² de espaço.

Publicidade

Ao chegar, o prédio de arquitetura bávara, erguido em 1943, chama a atenção. Por dentro, tem decoração rústica chique, que traz madeiras escuras, paleta de cores predominante em tons de cinza, preto e branco, e tapetes que simulam pele de animais.

Ao mesmo tempo, seus jardins são meticulosamente cuidados para que sempre estejam floridos. Para quem realmente quer entrar em contato com a natureza, o hotel conta com o espaço Natur, exclusivo para adultos, com piscina aquecida a céu aberto, em meio à natureza.

“Os ambientes mesclam o clássico e moderno, onde tons sóbrios e elementos contemporâneos se complementam harmoniosamente”, conta o proprietário Fabio Burg.

O hotel ainda conta com piscina, spa, academia, fazendinha, playground, arvorismo, tirolesa e até sala de cinema, com sessões abertas e privadas.

Para além da estrutura, o complexo abriga dois dos melhores restaurantes da região:

Um deles é o Küche , com menu assinado pelo chef Edmar Mendonça, inspirado na alta gastronomia da Europa Ocidental;

, com menu assinado pelo chef Edmar Mendonça, inspirado na alta gastronomia da Europa Ocidental; O outro é o Opa, que tem como destaque pizzas artesanais de fermentação natural e as puccias, sanduíches italianos feitos com massa de pizza, típicos da região de Puglia, na Itália. Ambos são abertos a não hospedes.

Para fechar com chave de ouro a experiência gastronômica, o Musik conta com uma carta de drinks autorais que podem ser apreciados na sala de lareira e shows ao vivo todos os sábados (durante a alta temporada) ou feriados e datas especiais. O visual do bar, vale dizer, também ganha destaque com mais de 400 cubos no teto criando uma decoração com influência japonesa e europeia.

Publicidade

Hotel Ort. Rua Eng. Gustavo Kaiser, 165 - Vila Natal. Diárias a partir de R$ 1.199/chalés a partir de R$ 3.600. Saiba mais no site: www.orthotel.com.br

Luxo em Campos do Jordão 1 / 10Luxo em Campos do Jordão Luxo em Campos do Jordão Vista do jardim para os apartamentos do Ort Hotel Foto: Tiago Queiroz Luxo em Campos do Jordão Espaço The Lab, onde as criações são feitas no Botanique Hotel Foto: Tiago Queiroz Luxo em Campos do Jordão Detalhes da decoração rústica chique do Ort Hotel Foto: Tiago Queiroz Luxo em Campos do Jordão Vista da horta para a entrada do Botanique Hotel Foto: Tiago Queiroz Luxo em Campos do Jordão É comum espaços de fogo, ou 'fire places' em hotéis e casas de Campos devido às baixas temperaturas Foto: Tiago Queiroz Luxo em Campos do Jordão Espaço de piscinas do Botanique Hotel Foto: Tiago Queiroz Luxo em Campos do Jordão Exaltar a natureza ao redor é um dos pilares do Botanique Foto: Tiago Queiroz Luxo em Campos do Jordão Arquitetura com muito vidro permite que a natureza seja abraçada pelo hotel Botanique Foto: Tiago Queiroz Luxo em Campos do Jordão Vista Chinesa é um dos melhores pontos para ver o pôr do sol em Campos do Jordão Foto: Tiago Queiroz Luxo em Campos do Jordão Para amenizar as temperaturas baixas, espaços do Botanique contam com muitas lareiras. O barulho do estalar dos troncos é perfeito para momentos de le ... Foto: Tiago QueirozMais

Outros destaques

Um castelo que chama a atenção e é disputado pelos turistas no centro é o Café Sans Souci. Em tradução livre do francês, o termo significa sem preocupações, algo que está na essência da história do estabelecimento. “Aqui é um laboratório de criatividade”, diz a proprietária, Paula Gomes.

Antigamente, por mais de 40 anos, o espaço hospedava a malharia Gèneve, mas foi fechado na pandemia e, com o tempo, virou um café.

Ao longo das mesas decoradas com meias nos pés e flores no centro, o restaurante tem recados e detalhes que fazem com que o espaço seja totalmente instagramável. Na onda de romance que Campos do Jordão exala, há até um portão de cadeados dos românticos na entrada do lugar.

Outro hotel de luxo que vale a pena a menção é o Toriba. Segundo os proprietários, a palavra, em tupi-guarani, significa algo como “paz, alegria e felicidade”.

São 2 milhões de m² de mata nativa, sendo 18 km de trilhas com caminhos entrecortados por riachos, spa da L’Occitane, oito restaurantes próprios e acomodações completamente únicas, como a suíte Expresso Toriba, no qual o hóspede fica em um carro ferroviário inspirada no trem histórico “Orient Express”.

Dentro do espaço do hotel, fica o Parque Bambuí, aberto para todos, que oferece experiência imersiva na natureza com 336 mil m², viagem de maria-fumaça de 1920 e experiência gastronômica no restaurante Casa Bambuí.

Publicidade

Entrada do Sans Souci, confeitaria e café Foto: Tiago Queiroz

Para ter um jantar de luxo, aposte ou na L’osteria Villa Casato, comandada pelo chef Ajax Cavenaghi, que serve comidas italianas dentro de uma casa histórica de 1940. A especialidade da casa? Trufas negras frescas.

Ou o Restaurante Pontremoli, reconhecido por ser romântico e explorar o jantar a dois com slow food, muito vinho e média luz - acompanhado de velas ou da lareira. Atendem somente com reserva marcada.

Serviço

Café Sans Souci

Endereço: Av. Dr. Januário Miraglia, 3260

Mais informações: www.instagram.com/sanssoucipatisserie

Toriba Hotel

Endereço: Avenida Ernesto Diederichsen, 2962

Publicidade

Mais informações: www.toriba.com.br

Parque Bambuí

Endereço: R. Fausi Rachid, 871

Horário de funcionamento: todos os dias das 10h às 17h

Valor: R$ 50

Mais informações: www.parquebambui.com.br

L’osteria Villa Casato

Publicidade

Endereço: Rua André Kotchkoff, 297

Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 19h às 23h. Sexta a domingo, almoço a partir das 13h e jantar a partir das 19h

Mais informações: www.instagram.com/osteriavillacasato/

Restaurante Pontremoli

Endereço: Rua das Hortências, 605

Horário de funcionamento: de terça a domingo das 19h às 23h

Mais informações: www.restaurantepontremoli.com.br/