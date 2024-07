Minirrevisão do zoneamento e incentivo a mais prédios na Faria Lima viram lei; veja o que foi vetado

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) sancionou na noite desta quinta-feira, 25, a “minirrevisão” da Lei de Zoneamento, com vetos aos três trechos mais criticados, que permitiam ou abriam brechas para a construção de prédios em parte das áreas restritas a casas na cidade de São Paulo. Entre os distritos que seriam impactados, estavam a Cidade Jardim — na vizinhança do Jockey Club — e a Vila Nova Conceição, na zona sul.

Os vetos podem ser derrubados pela Câmara Municipal — como ocorreu em abril, na revisão do zoneamento, por exemplo, mesmo com pareceres de técnicos da Prefeitura. Não há, contudo, sinalização, por enquanto, de que isso ocorrerá. O Legislativo está em recesso desde 3 de julho, após uma maratona de votações.

Nova lei inclui mais quadras da Faria Lima em operação urbana Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 28/06/2024

Oficialmente chamada de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), a Lei de Zoneamento é uma das mais importantes da capital paulista. Determina diversos aspectos que interferem no dia a dia e no desenvolvimento da cidade, como o limite de emissão de barulho, a altura máxima dos prédios, os tipos de comércios permitidos, os locais com incentivos para novas construções e as áreas de proteção ambiental, dentre outros.

Cada regra varia de acordo com o zoneamento do local. Essa classificação pode variar dentro de um mesmo bairro, geralmente com as quadras dos “miolos” com normas mais restritivas, enquanto os “centrinhos” e os “eixos de transporte” (entorno de acessos de metrô, trem e corredor de ônibus) permitem uma maior variedade de atividades e transformação urbana.

Quais foram os vetos à ‘revisão da revisão’ do zoneamento?

Após críticas e a mobilização de associações de bairro, Nunes vetou as três emendas que impactavam nas Zonas Exclusivamente Residenciais (ZER), tipo de zoneamento restrito praticamente apenas a casas de até 10 metros há décadas. Os trechos permitiam ou abriam brechas para a construção de prédios e uma maior variedade de atividades.

Como o Estadão revelou, uma das emendas vetadas retirava as ZERs da lista de locais proibidos por lei de serem transformados em das Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEUs), onde há incentivos municipais para a construção de prédios altos. Essa alteração poderia permitir alterações futuras no zoneamento de parte de Alto de Pinheiros, do Morumbi e outros bairros.

Outra veto derruba a alteração que impactava na Vila Nova Conceição, no distrito Moema, na zona sul. O trecho transformava parte de uma zona restrita a casas em Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU), um “eixo de verticalização”, na quadra delimitada pelas Ruas Jacques Félix, Professor Filadelfo Azevedo, Domingos Leme e João Lourenço. Desse modo, esses endereços seguem como ZER e Zona Corredor (ZCOR).

Prefeito vetou trecho de lei que permitia construção de prédios altos em área restrita da Vila Nova Conceição Foto: Alex Silva/Estadão

Além disso, também foi vetado o artigo que transformava duas quadras da ZER da Cidade Jardim em Zona Mista, o que permitia a construção de prédios. Outra mudança ainda maior em quadras vizinhas está em vigor, contudo, desde abril, após a Câmara derrubar o veto de Nunes, permitindo construções verticais em cerca de 200 imóveis no entorno do Jockey Club, como mostrou o Estadão.

As alterações vetadas haviam sido criticadas por especialistas por violarem diretrizes da legislação municipal. Além disso, faziam mudanças pontuais em alguns locais, enquanto outros com características semelhantes permaneciam com a mesma classificação.

PUBLICIDADE Ademais, Nunes vetou um trecho que envolvia 24 quadras da Avenida Braz Leme, em Santana, na zona norte, no entorno do Campo de Marte. A proposta alterava de Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP) para Zona de Centralidade (ZC), porém essa área depende de um grande Projeto de Intervenção Urbana (PIU) que está pendente, chamado Arco Tietê, para que passe por transformações construtivas de maior porte. Além disso, também foi vetada a transformação de uma área voltada à habitação de baixa renda em “eixo de verticalização” na Rua Barão de Tatuí, 91, na Santa Cecília. Dessa forma, esse endereço somente pode receber um empreendimento voltado à chamada Habitação de Interesse Social.

Quais são as principais novas mudanças no zoneamento sancionadas em São Paulo? Como ficou o mapa?

A lei libera escolas de ensinos fundamental e médio de até 2,5 mil m² em Zona Predominantemente Residencial (ZPR), exceto de ensino profissionalizante e superior. Esses vizinhanças se concentram principalmente na zona oeste, como em grande parte da Vila Anglo-Brasileira, da Vila Beatriz e da Vila Ida e quadras do entorno do Centro Educacional Esportivo do Butantã e do Beco do Batman, na Vila Madalena, dentre outros locais.

Na região sul, há uma ZPR, nos arredores da Rua Texas e entre a Rua Indiana e a Rua Guararapes, no distrito Itaim Bibi, por exemplo. Também é o zoneamento de parte das quadras do entorno do Parque Jardim Felicidade, no distrito Pirituba, na região norte, dentre outros exemplos.

Entornos de rio são menos suscetíveis à urbanização, como neste trecho do Tatuapé Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Além disso, um dos artigos determina a adoção de “métodos de engenharia que impeçam o rebaixamento do nível do lençol d’água” em novas construções em terrenos na Unidade Geotécnica I (U-I). Esse perímetro abarca grande parte do entorno dos principais rios, como Pinheiros, Tietê e Tamanduateí, que tem “baixa” ou “nenhuma aptidão” para a urbanização, segundo a nova carta geotécnica.

Como nova lei pode mudar paisagem da Faria Lima e da Vila Olímpia?

Como o Estadão antecipou, uma das principais mudanças envolve a operação urbana responsável pela transformação da região da Avenida Brigadeiro Faria Lima nas últimas décadas. Uma parte do “buraco da Faria Lima” na Vila Olímpia, na zona sul paulistana, passou a ser incluída no perímetro de incentivo a grandes transformações urbanas, onde é esperada uma maior verticalização.

Hoje, esse é um dos locais com construções mais baixas da Faria Lima e áreas esvaziadas. A inclusão envolve exclusivamente uma faixa lindeira a até 90 metros da avenida, enquanto o restante do “buraco” segue com o mesmo regramento (mais restritivo).

Além disso, como o Estadão havia antecipado, a nova lei permite a legalização de construções irregulares por meio da compra de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs). Porém, nesses casos, com o valor majorado em 45%.

Essa novidade pode facilitar a liberação do edifício luxo construído sem alvará no Itaim Bibi, passando a ser uma alternativa para evitar a demolição anteriormente requerida pela Prefeitura na Justiça. Nesse caso, a regularização dependerá de aval judicial, visto que a obra também foi congelada pela Justiça.

Nova lei facilita regularização de prédio construído sem alvará no Itaim Bibi Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A “minirrevisão” inclui, ainda, favelas do Complexo Paraisópolis no programa de investimentos da operação urbana. Isto é, esses locais poderão receber parte dos recursos arrecadados nos leilões de Cepacs para obras de reurbanização, criação de equipamentos públicos, ampliação de áreas verdes, habitação para baixa renda etc.

O novo projeto de lei também permite que imóveis da operação urbana possam ser mais verticalizados quando em um raio de 400 m das estações Faria Lima e Pinheiros, da Linha 4-Amarela de metrô, e Vila Olímpia, Cidade Jardim, Hebraica-Rebouças e Pinheiros, da Linha 9-Esmeralda, da CPTM.

Os parâmetros passariam a ser equivalentes aos chamados “eixos de transporte” previstos na legislação, como ocorre no entorno de outras áreas de metrô e trem da cidade.

O mesmo também passaria a valer nos imóveis a 250 metros dos corredores de ônibus da Avenida Cidade Jardim (entre Passarela Miguel Reale e Faria Lima), Rua Funchal e Rua Chedid Jafet (entre as Avenidas dos Bandeirantes e Juscelino Kubitschek), Avenida Santo Amaro (entre Rua Cabo Verde e Avenida Juscelino Kubitschek) e Avenida Eusébio Matoso (entre Avenida Lineu de Paula Machado e Faria Lima).

Já as mudanças na Operação Urbana Água Espraiada envolvem, basicamente, um conjunto de medidas para indicar a transição até o seu encerramento, de modo a destravar as mudanças na região, que se concentraram mais na região da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini.

A operação urbana foi criada há mais de 20 anos e está ligada a muitas das mudanças em trechos dos distritos Itaim Bibi, Campo Belo, Jabaquara, Vila Andrade, Morumbi e Santo Amaro.

Como na Faria Lima, os imóveis perto de acessos a metrô, trem e corredor de ônibus também poderão ter incentivos para a construção de prédios altos, dentre outras mudanças.

Isso inclui, por exemplo, um raio de 400 m das estações Vila Olímpia, Berrini, Granja Julieta e João Dias, da Linha 9–Esmeralda, da CPTM, e das estações Hospital Saboia, Cidade Leonor, Vila Babilônia, Vila Paulista, Washington Luís, Brooklin Paulista, Vereador José Diniz, Campo Belo, Vila Cordeiro, Chucri Zaidan, Morumbi e Panambi, do Metrô, o que inclui a Linha 5-Lilás e a futura 17-Ouro, do monotrilho.