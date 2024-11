Moradores relatam estouros e sumiço de avião agrícola no interior de SP; PM e bombeiros fazem buscas

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizadas para as buscas por um avião agrícola que teria desaparecido na manhã desta quarta-feira, 13, em uma área rural de Bebedouro, no interior de São Paulo. Moradores da região avisaram que ouviram o barulho do avião voando baixo, seguido de alguns estouros. No início da tarde, as buscas foram interrompidas, mas a corporação segue monitorando o local.

“Foram realizadas as buscas na região onde provavelmente teria ocorrido o acidente, tanto por via terrestre como aérea, porém nada foi localizado, de modo que ficaremos de prontidão, caso surjam novas informações”, disse a corporação.

Barulho ainda é um mistério, diz secretário municipal

Segundo os relatos, o avião aplicava defensivos em um canavial próximo ao Assentamento Reage Brasil quando foi ouvido um barulho forte e, em seguida, a aeronave desapareceu. Como o local é de difícil acesso, um helicóptero da Polícia Militar decolou para auxiliar nas buscas.

A Guarda Municipal de Bebedouro foi mobilizada para auxiliar nas buscas de avião supostamente desaparecido na zona rural. Foto: Prefeitura de Bebedouro/Divulgação.

A Guarda Municipal de Bebedouro também foi acionada e usou drones para uma varredura no canavial. De acordo com o secretário de Segurança, Rogério Valverde, os moradores relataram com bastante convicção a possível queda do avião.

“Foram vários relatos dando conta de um possível acidente, mas nada foi encontrado. O barulho que os moradores ouviram ainda é um mistério. Como o local é de difícil acesso, com muita lama e brejo, vamos manter o alerta”, disse.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que os investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) não foram notificados oficialmente de incidente ou acidente na região, mas que apura os fatos.