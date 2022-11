Museu do Ipiranga prorroga entrada gratuita até 30 de dezembro; veja como conseguir ingressos

Publicidade

A distribuição de ingressos gratuitos para visitar o Museu do Ipiranga foi prorrogada até 30 de dezembro. Inicialmente, logo após a reinauguração em setembro – depois de nove anos fechado para obras –, o anúncio era de que a entrada grátis permaneceria até novembro. Todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas, são disponibilizados os ingressos para a semana seguinte.

Os ingressos podem ser obtidos na plataforma Sympla, acessível também a partir do site do museu. Por CPF, é possível reservar até quatro entradas. Crianças até 5 anos não precisam de bilhete para acessar o local.

Neste sábado, 3, e domingo, 4, às 16h, o auditório do museu receberá o espetáculo A Música da Independência, incluindo a estreia moderna de uma peça recém-descoberta de autoria de D. Pedro I, a Missa et Adjuva nos Domine, e obras de outros autores do século 19, como Marcos Portugal. As entradas são gratuitas e serão distribuídas no local a partir de uma hora antes do início das apresentações.

Museu do Ipiranga foi reaberto em setembro deste ano. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Desde a reabertura, as entradas para o museu têm se esgotado rapidamente. Com o aumento de casos e internações relacionados ao coronavírus nas últimas semanas, o uso de máscara voltou a ser obrigatório no local.

As reservas de grupos também são oferecidas mensalmente para as visitas no mês seguinte. Para informações sobre a disponibilidade de vagas, clique aqui.

A expectativa do museu é receber 1 milhão de pessoas por ano. Foram gastos em torno de R$ 211 milhões na execução das obras e no restauro do acervo.

Após a reforma, o espaço dobrou de tamanho e as salas de exposição quadruplicaram. A reabertura do museu ocorreu em 6 de setembro para convidados. No feriado de 7 de Setembro, o espaço recebeu estudantes de escolas públicas e trabalhadores da obra de expansão e restauro. No dia, seguinte, foi aberto ao público geral.

O museu fica aberto de terça-feira a domingo, das 11 às 17 horas, com entrada até as 16 horas. Ele fica localizado na Rua dos Patriotas, 20, no Parque da Independência, no Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo.