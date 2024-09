Novo trecho da Tamoios vai reduzir tempo de viagem para litoral norte de SP; saiba como vai ser

O novo trecho terá um pedágio no km 13,5 do Contorno Sul, com tarifa básica de R$ 5. A cobrança começa juntamente com a abertura do trecho e será feita de forma eletrônica, no sistema free-flow, sem cabines e cancelas de pedágio. Câmeras e sensores instalados em um pórtico acima das pistas fazem a leitura da tag (se tiver) ou da placa do veículo.

O usuário com tag paga diretamente na fatura da operadora. Aquele que não possui tag terá de consultar o débito no site da concessionária ou no App Tamoios.