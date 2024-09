Spa, massagem, vinho e cavalgada: dicas para uma escapada com as amigas perto de SP

Na rotina frenética que muitas vezes nos engole, uma pausa com as amigas pode ser a solução perfeita para recarregar as energias. As opções vão desde sessões de spa relaxantes e caminhadas em meio à natureza w momentos descontraídos de fofocas e risadas.

Abaixo confira opções em São Paulo para dar uma fuga da rotina tranquila e divertida com as amigas.

Almenat Embu das Artes, Tapestry Collection by Hilton

PUBLICIDADE Em Embu das Artes, a pouco mais de 30 quilômetro de São Paulo, esse hotel oferece um espaço de alto padrão rodeado de Mata Atlântica. Para quem quer aproveitar a natureza, é possível fazer uma trilha curta, de 1 km, mata adentro. Há quem prefira fazer por conta; outros pedem pela companhia do senhor Cirilo, especialista em plantas medicinais que conta todas as curiosidades possíveis de cada espécie encontrada.

Independentemente da escolha, o passeio pode acabar com um piquenique perto do lago (R$ 230, que deve ser reservado antecipadamente).

Além disso, o hotel conta com quadras de esporte, piscinas, saunas e bares. Um dos espaços mais divertidos para ir à noite é o boliche, onde também fica a área de karaokê.

Desde o último dia da amizade, em julho de 2024, o espaço tem oferecido um pacote focado em viagem entre amigas. Nele, por R$ 2 mil, é incluído um quarto para acomodação (valor do pacote, por quarto, por noite, para duas pessoas), dois roupões, dois chinelos e uma sessão de massagem em dupla, além de morangos com chocolate, champanhe e um “welcome drink” de brinde.

Publicidade

“Ter pacotes diferenciados faz parte de portfólio da rede Hilton. Este pacote para amigas não existia e identificamos um potencial nicho no mercado, por isso decidimos criar esse pacote para aproximar ainda mais grupos de amigas”, diz Roberta Pellegrino, gerente geral do Almenat Tapestry by Hilton.

Para quem quiser utilizar o spa por conta própria, os preços iniciam a partir de R$ 90. O valor da diária começa a partir R$ 1.330 e o day use, com check-in às 10h e check-out as 18h, a partir de R$ 916.

Almenat

Endereço: Rua Águas Marinhas, 553 - Chácaras Ana Lúcia, Embu das Artes

Mais informações: www.hilton.com/pt/hotels/cghemup-almenat-embu-das-artes/

Visão do resort a partir da reserva Foto: Isabella Finholdt/Estadao

Clara Resorts

Já em Ibiúna, a 72 km de São Paulo, o Clara Resorts é o espaço ideal para descobrir o seu melhor perfil de viajante. Para as aventureiras, é possível aproveitar momentos na tirolesa russa, parede de escalada ou arvorismo para todas as idades.

Na água, a aventura continua - afinal uma das maiores atrações do hotel é a Represa Itupararanga, que cerca grande parte do território.

Publicidade

“Além de proporcionar uma paisagem deslumbrante, a represa enriquece a experiência dos nossos hóspedes de diversas maneiras. Permite que ofereçamos uma variedade de esportes náuticos que são perfeitos para quem busca aventura e conexão com a natureza”, conta Taiza Krueder, CEO do Clara Resorts. Por ali, a atividade mais praticada são os caiaques e stand-up paddles que são gratuitos, mas para quem quiser um passeio maior, um passeio de barco, sai a partir de R$ 395 por pessoa.

Já para as amigas que preferem relaxar, é possível aproveitar as piscinas aquecidas do hotel, o espaço de jogos - que tem escape room, cassino recreativo e jogos eletrônicos - com música ao vivo e o spa da L’Occitane (com diversas opções a partir de R$ 248).

Em alta São Paulo Governo de SP quer transformar favela usada como ‘bunker’ do PCC em parque e estação de trem ‘Maníaco do carro’ está machucado e escondido: ‘Cerco está se fechando’, diz delegado “Oferecemos um ambiente onde as amigas podem se desconectar das rotinas diárias e se reconectar umas com as outras. Nossas experiências são pensadas para que cada momento seja especial, permitindo que vocês se entreguem à descontração e à diversão”, diz Taiza. Para circular pelos 56 hectares de fazenda, o hotel oferece uma van que leva e traz hóspedes até o local desejado. A hípica, por exemplo, um pouco mais afastada, sempre volta carregada de aventureiros que reservam uma cavalgada no dia (R$ 95 o preço para adultos). Pela noite, o restaurante oferece os pratos da casa - inclusos na diária -, mas por R$ 153 é possível pedir queijos e vinhos na lareira para fechar a noite com chave de ouro. É importante lembrar que todas refeições (inclusas na diária) contam com seleção de queijos. Dá para fazer, portanto, a própria harmonização pedindo taças de vinho. Por ali, a diária é a partir de R$ 1.959,17 (duas pessoas). Para quem prefere day use, que tem vagas limitadas, há opções das 8h às 18h (R$ 537,90, incluso café da manhã, almoço e café da tarde), das 8h às 22h (R$ 690,80 incluso café da manhã, almoço, café da tarde e jantar) ou night show (R$ 269,50), que é a possibilidade de jantar e participar das programações noturnas do hotel das 18h às 23h.

Clara Resorts

Publicidade

Endereço: Estrada da Cachoeira, Estr. Vicinal Campo Verde de Baixo, km 12

Mais informações: www.clararesorts.com.br/

Escapada com as amigas 1 / 9Escapada com as amigas Escapada com as amigas No hotel Almenat Tapestry Collection by Hilton, o pacote focado na amizade inclui espumante e massagem Foto: Isabella Finholdt Estadao Escapada com as amigas Próximo a sala de jogos, amigas se reúnem para planos e conversas Foto: Isabella Finholdt Estadao Escapada com as amigas No Clara Resorts, em Ibiúna, spa da L’Occitane oferece diversas opções de relaxamento Foto: Isabella Finholdt/Estadao Escapada com as amigas Pela noite, uma harmonização de queijo e vinhos Foto: Isabella Finholdt/Estadao Escapada com as amigas No Clara Resorts, a cavalgada é uma ótima opção para ter contato com a natureza e conhecer toda a propriedade Foto: Isabella Finholdt/Estadao Escapada com as amigas Amigas praticam stand up na represa Itupararanga Foto: Isabella Finholdt/Estadao Escapada com as amigas As mais corajosas podem aproveitar a estação da aventura no Clara Resorts e fazer rapel ou tirolesa russa Foto: Isabella Finholdt/Estadao Escapada com as amigas Pacote 'escapada com as amigas', do Almenat, conta com morangos de chocolate e espumante Foto: Isabella Finholdt Estadao Escapada com as amigas Aproveite o momento para curtir a natureza e desligar da rotina Foto: Isabella Finholdt Estadao

Hotel Maui Maresias

Em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, a escapada da rotina é na praia. No Hotel Maui Maresias, a 180 km da capital, isso pode ser feito dentro dos limites do hotel, que gtem rooftop, piscinas e spa.

“Várias atividades podem ser organizadas de acordo com os interesses individuais, desde caminhadas orientadas, visita à praia deserta monitorada por um profissional, sessões de yoga, passeios de barco, mergulho, aula de funcional e personal trainer”, conta a diretora de Gestão do hotel, Bruna Catharina Sorrentino Pinto Ibrahim.

Concebido a partir das experiências acumuladas em mais de 40 anos de viagens mundo afora pelo proprietário e sua família, o refúgio de alto padrão tem o objetivo de oferecer experiências inesquecíveis a seus hóspedes, fiel às premissas de oferecer extremo conforto. Por cinco anos consecutivos, ele integra a lista dos 25 melhores pequenos hotéis do Brasil.

A Experiência Maui Solaire é uma das mais solicitadas entre amigas que visitam o hotel. Dentro dela, há vários pacotes, mas a maioria envolve hospedagem, jantares com menu harmonizado criado pelo chef Rodrigo Theodoro, degustação de Veuve Clicquot, passeios de barco e terapias relaxantes. Os valores variam de R$ 3,6 mil a R$ 9,4 mil.

Mas quem apenas quer passar um dia na praia com mais conforto, o hotel oferece serviço de praia (que inclui garçons exclusivos, cadeiras acolchoadas e toalhas umedecidas para os dias quentes, toalhas secas e wi-fi) por R$ 450 por pessoa.

Publicidade

Para os que preferem passar o dia, o day use, com utilização da suíte das 8h às 18h e café da manhã incluso sai a partir de R$ 1,4 mil (duas pessoas), ou a diária, que tem entrada às 15h e saída às 12h do dia seguinte, pelo mesmo valor.

Hotel Maui

Endereço: Entrada 14, número 99, Praia de Maresias

Mais informações: www.mauimaresias.com.br